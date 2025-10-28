Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху доручив Армії оборони Ізраїлю "завдати негайних і потужних ударів по сектору Газа", – йдеться у повідомленні його офісу після скликання наради щодо реакції Ізраїлю на неодноразові порушення режиму припинення вогню в Газі, передає The Times of Israel.

Нетаньяху наказав завдати «негайних і потужних ударів» по Газі

Це рішення було ухвалено невдовзі після нападу на війська Армії оборони Ізраїлю на півдні сектора Газа, а також на тлі обурення Ізраїлю черговими порушеннями ХАМАС, пов'язаними з поверненням тіл заручників, пояснює видання.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що 13 жовтня війна в Газі офіційно завершилася — про це заявив президент США Дональд Трамп під час спілкування з ізраїльськими журналістами у Кнесеті. Його слова також підтвердив прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху, який зазначив, що країна переходить до етапу реалізації домовленостей щодо звільнення заручників.

Дональд Трамп прибув до Ізраїлю, щоб відсвяткувати досягнуту угоду про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, яка, за його словами, "покладе край кривавому конфлікту, що тривав два роки".

"Війна закінчилася, ви це розумієте. Це буде дуже особливий час. Усі одночасно радіють. Такого ніколи раніше не було. Для мене честь бути причетним до цього", — сказав Трамп журналістам під час перельоту на Близький Схід. Він наголосив, що це унікальний момент єдності, коли "Усі щасливі — євреї, мусульмани, араби".

За словами Трампа, "це перший раз, коли всі бачать, що ми єдині". "Війна в Газі офіційно закінчилась", — сказав Трамп в ізраїльському парламенті, який стверджує, що він закінчив 8 воєн.