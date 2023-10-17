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Нетаньяху впервые после атаки на Израиль поговорил с Путиным: о чем договорились

Это первый прямой контакт лидеров после массированной атаки ХАМАСа на Израиль 7 октября.

сегодня, 07:05
Автор:
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Лиля Воробьева
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16 октября, вечером, израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Перед этим глава Кремля предостерег Израиль от вторжения в сектор Газа. Об этом сообщает Times of Israel, ссылаясь на Офис премьера Израиль.

Нетаньяху впервые после атаки на Израиль поговорил с Путиным: о чем договорились

Беньямин Нетаньяху и Путин (фото из открытых источников)

По состоянию на вечер ни Офис премьера, ни сам Нетаньяху не сделали официального заявления об итогах этого разговора.


В сообщении говорится, что российская сторона заявила о том, что в центре обсуждения была "кризисная ситуация, сложившаяся в результате резкого обострения палестино-израильского конфликта".

"До израильской стороны доведены ключевые моменты сегодняшних телефонных контактов с лидерами Палестины, Египта, Ирана и Сирии", – говорится в сообщении.

Также в Кремле заявили , что Путин проинформировал о шагах России с целью содействия нормализации обстановки, предотвращения эскалации насилия и предотвращения гуманитарной катастрофы в секторе Газа.

"Путин подтвердил готовность России и дальше вести работу в пользу прекращения палестино-израильской конфронтации",- говорится в сообщении.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Иран заявил, что ХАМАС готов освободить заложников, но есть одно условие . В МИДе Ирана заявили, что ХАМАС потенциально готов освободить почти 200 заложников, которых он удерживает, если Израиль прекратит воздушные удары по Сектору Газа. Сами террористы не подтвердили, что делали такое предложение.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани на пресс-конференции в Тегеране заявил, что представители ХАМАСа "заявили, что они готовы принять необходимые меры для увольнения граждан и гражданских лиц, содержащихся группами сопротивления, но их мнение заключалось в том, что таковы меры требуют подготовки, которая невозможна в условиях ежедневных бомбардировок сионистами разных районов Газы".



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Источник: https://www.timesofisrael.com/
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