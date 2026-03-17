Ни единого шанса на мир: кто попросил Трампа продолжать войну против Ирана

Страны Персидского залива кардинально изменили свою позицию по конфликту вокруг Ирана и теперь призывают США не прекращать военные действия. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три правительственных источника в регионе.

Операция США и Израиля в Иране

По их словам, ранее государства Залива не поддерживали идею войны, однако ситуация изменилась после ответа Тегерана на американо-израильские удары. Жесткая реакция Ирана усилила опасения региональных лидеров относительно безопасности энергетической инфраструктуры.

Ключевым фактором стала ситуация вокруг Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти. Источники утверждают, что страны региона опасаются: при сохранении военного потенциала Иран сможет и дальше угрожать поставкам энергоресурсов и глобальным рынкам.

На этом фоне, отмечает Reuters, в столицах стран Залива усиливаются призывы к Вашингтону довести военную кампанию до конца и существенно ослабить возможности Тегерана.

В то же время сами США наращивают давление на союзников. По данным источников агентства, а также западных и арабских дипломатов, Вашингтон требует от стран Персидского залива более активного участия в конфликте и фактического присоединения к военным действиям.

Таким образом, регион стремительно втягивается в эскалацию, которая может иметь серьезные последствия как для Ближнего Востока, так и для мировой энергетической безопасности.

