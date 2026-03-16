Все идет по худшему для Украины сценарию: на сколько затянется война против Ирана

Украина заинтересована, чтобы война на Ближнем Востоке закончилась как можно скорее. Ведь ее затягивание отвлекает ресурсы и внимание от войны в Украине. При этом союзники Вашингтона считают, что конфликт на Ближнем Востоке в полной мере завершится не раньше сентября. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Axios".

При этом СМИ отмечает, что советники и помощники президента США Дональда Трампа считают, что интенсивная военная операция завершится в начале апреля – через 4-6 недель после своего начала.

Но чиновники в Вашингтоне и странах-союзниках готовятся к гораздо более длительному кризису. Три разных источника в администрации Трампа и странах НАТО считают, что нестабильность на Ближнем Востоке и вмешательство США в дела Ирана могут продлиться до сентября, даже если война перейдет в конфликт низкой интенсивности.

Израиль, со своей стороны, сообщил журналистам, что планирует как минимум еще три недели атак на тысячи дополнительных целей в Иране.

Анна Келли, заместитель пресс-секретаря Белого дома, акцентировала, что операция "Эпическая ярость" является результатом "многих месяцев тщательного планирования", при этом президенту были предоставлены "широкие возможности", и он учел мнения всех своих высокопоставленных чиновников, принимая окончательное решение.

При этом она отказалась давать свою оценку возможной продолжительности боевых действий на Ближнем Востоке.

