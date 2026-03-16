logo

BTC/USD

73851

ETH/USD

2279.82

USD/UAH

44.14

EUR/UAH

50.67

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Все идет по худшему для Украины сценарию: на сколько затянется война против Ирана
НОВОСТИ

Все идет по худшему для Украины сценарию: на сколько затянется война против Ирана

Союзники США не ожидают быстрого завершения конфликта с Ираном

16 марта 2026, 14:47
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украина заинтересована, чтобы война на Ближнем Востоке закончилась как можно скорее. Ведь ее затягивание отвлекает ресурсы и внимание от войны в Украине. При этом союзники Вашингтона считают, что конфликт на Ближнем Востоке в полной мере завершится не раньше сентября. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Axios".

Обострение на Ближнем Востоке. Фото: из открытых источников

При этом СМИ отмечает, что советники и помощники президента США Дональда Трампа считают, что интенсивная военная операция завершится в начале апреля – через 4-6 недель после своего начала.

Но чиновники в Вашингтоне и странах-союзниках готовятся к гораздо более длительному кризису. Три разных источника в администрации Трампа и странах НАТО считают, что нестабильность на Ближнем Востоке и вмешательство США в дела Ирана могут продлиться до сентября, даже если война перейдет в конфликт низкой интенсивности.

Израиль, со своей стороны, сообщил журналистам, что планирует как минимум еще три недели атак на тысячи дополнительных целей в Иране.

Анна Келли, заместитель пресс-секретаря Белого дома, акцентировала, что операция "Эпическая ярость" является результатом "многих месяцев тщательного планирования", при этом президенту были предоставлены "широкие возможности", и он учел мнения всех своих высокопоставленных чиновников, принимая окончательное решение.

При этом она отказалась давать свою оценку возможной продолжительности боевых действий на Ближнем Востоке.

Читайте также на портале "Комментарии" — израильская армия начала наземную военную операцию на территории Ливана. Подразделения 91-я дивизия Армии обороны Израиля пересекли границу и вошли в приграничные районы страны для уничтожения инфраструктуры боевиков. Об этом сообщила Армия обороны Израиля.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.axios.com/2026/03/16/trump-iran-war-escalation
Теги:

Новости

Все новости