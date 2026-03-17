Жодного шансу на мир: хто попросив Трампа продовжувати війну проти Ірану

Країни Перської затоки кардинально змінили свою позицію щодо конфлікту навколо Ірану і тепер закликають США не припиняти військових дій. Про це повідомляє Reuters з посиланням на три урядові джерела в регіоні.

Операція США та Ізраїлю в Ірані

За їхніми словами, раніше держави Затоки не підтримували ідею війни, проте ситуація змінилася після відповіді Тегерана на американсько-ізраїльські удари. Жорстка реакція Ірану посилила побоювання регіональних лідерів щодо безпеки енергетичної інфраструктури.

Ключовим фактором стала ситуація навколо Ормузької протоки, через яку проходить значна частина світових постачань нафти. Джерела стверджують, що країни регіону побоюються: за збереження військового потенціалу Іран зможе й надалі загрожувати постачанням енергоресурсів та глобальним ринкам.

На цьому тлі, зазначає Reuters, у столицях країн Затоки посилюються заклики до Вашингтона довести військову кампанію до кінця та суттєво послабити можливості Тегерана.

Водночас самі США збільшують тиск на союзників. За даними джерел агентства, а також західних та арабських дипломатів, Вашингтон вимагає від країн Перської затоки більш активної участі у конфлікті та фактичного приєднання до військових дій.

Таким чином регіон стрімко втягується в ескалацію, яка може мати серйозні наслідки як для Близького Сходу, так і для світової енергетичної безпеки.

Україна зацікавлена, щоб війна на Близькому Сході закінчилася якнайшвидше. Адже її затягування відволікає ресурси та увагу від війни в Україні. При цьому союзники Вашингтона вважають, що конфлікт на Близькому Сході повністю завершиться не раніше вересня.




