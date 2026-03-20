«Ни одно место не будет безопасным»: Иран грозится расширить географию атак на гражданские объекты

Военное руководство Ирана выступило с открытой угрозой, которая может кардинально изменить уровень безопасности в популярных туристических локациях планеты. Представитель Генерального штаба Вооруженных сил Ирана, генерал Аболфазл Шекарчи, заявил о намерении режима перенести противостояние на гражданские объекты вне Ближнего Востока.

По словам высокопоставленного чиновника, под ударом могут оказаться места массового скопления людей. "Парки, зоны отдыха и туристические объекты будут опасны для врагов Ирана", — цитируют Шекарчи государственные СМИ страны. Такие заявления вызывают серьезную обеспокоенность возможной подготовкой террористических актов в разных уголках мира.

Особое внимание генерал уделил иностранным военным, находящимся в отпусках. Обращаясь к израильским и американским бойцам, он отметил наличие разведывательных данных: "На основании имеющейся у нас информации о вас, теперь даже парки, зоны отдыха и туристические объекты по всему миру не будут для вас безопасны". Аналитики расценивают это как попытку Ирана использовать тактику устрашения гражданских на фоне обострения конфликта в Персидском заливе.

Напряженность вокруг конфликта в Персидском заливе приобретает глобальный масштаб, непосредственно затрагивая интересы Украины. Как сообщает издание The Wall Street Journal, Корпус стражей исламской революции (КСИР) официально предупредил о расширении зоны боевых действий на гражданские объекты в разных странах, включая Украину.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Министр обороны Израиля Исраэль Кац сделал резонансное заявление перед началом оперативного совещания в Тель-Авиве, подтвердив ликвидацию одной из ключевых фигур иранского силового блока. По его словам, в результате израильского удара был убит министр разведки и спецслужб Ирана Эсмаил Хатиб.