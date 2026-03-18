«На ворогів чекає багато сюрпризів»: міністр оборони Ізраїлю заявив про вбивство соратника Хаменеї

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац зробив резонансну заяву перед початком оперативної наради у Тель-Авіві, підтвердивши ліквідацію однієї з ключових постатей іранського силового блоку. За його словами, внаслідок ізраїльського удару було вбито міністра розвідки та спецслужб Ірану Есмаїла Хатіба.

Хатіб обіймав свою посаду з 2021 року і мав репутацію довіреної особи родини Хаменеї, залишаючись в опозиції до "реформістських" поглядів чинного президента Масуда Пезешкіана. Ізраїльське командування дало зрозуміти, що це лише частина масштабної стратегії. "Ворогів Ізраїлю очікує ще дуже багато сюрпризів", — наголосив Ісраель Кац у своєму короткому зверненні.

Окрім підтвердження успішної операції, стало відомо про зміну правил ведення вогню для ізраїльської армії. Відтепер військові отримали право самостійно приймати рішення про знищення лідерів іранських сил. "Тепер ізраїльські військові можуть убивати командирів і керівників іранських сил без отримання окремого дозволу в кожному конкретному випадку", — зазначається у повідомленні.

Цей крок свідчить про перехід протистояння у фазу прямої ліквідації вищого керівництва противника без бюрократичних зволікань, що значно підвищує динаміку бойових дій у регіоні.

