«Жодне місце не буде безпечним»: Іран погрожує розширити географію атак на цивільні об'єкти

Військове керівництво Ірану виступило з відкритою погрозою, яка може кардинально змінити рівень безпеки в популярних туристичних локаціях планети. Речник Генерального штабу Збройних сил Ірану, генерал Аболфазл Шекарчі, заявив про намір режиму перенести протистояння на цивільні об'єкти поза межами Близького Сходу.

За словами високопосадовця, під ударом можуть опинитися місця масового скупчення людей. "Парки, зони відпочинку та туристичні об'єкти будуть небезпечними для ворогів Ірану", — цитують Шекарчі державні ЗМІ країни. Такі заяви викликають серйозне занепокоєння щодо можливої підготовки терористичних актів у різних куточках світу.

Окрему увагу генерал приділив іноземним військовим, які перебувають у відпустках. Звертаючись до ізраїльських та американських бійців, він наголосив на наявності розвідувальних даних: "На підставі наявної у нас інформації про вас, відтепер навіть парки, зони відпочинку та туристичні об'єкти по всьому світу не будуть для вас безпечними". Аналітики розцінюють це як спробу Ірану використати тактику залякування цивільних на тлі загострення конфлікту в Перській затоці.

Напруженість навколо конфлікту в Перській затоці набуває глобального масштабу, безпосередньо зачіпаючи інтереси України. Як повідомляє видання The Wall Street Journal, Корпус вартових ісламської революції (КВІР) офіційно попередив про розширення зони бойових дій на цивільні об’єкти в різних країнах, включаючи Україну.

