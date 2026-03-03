Новая эра аятоллы: кто стал Верховным лидером Ирана

В Иране официально определились с новым главой государства после смерти многолетнего лидера Али Хаменеи. Несмотря на сложную ситуацию в стране и сообщение об ударах по Совету экспертов новым религиозным и политическим верховным руководителем стал представитель правящей династии.

Моджтаба Хаменеи

Как сообщает издание Iran International, должность занял сын покойного аятоллы, чья кандидатура давно рассматривалась как наиболее вероятная для сохранения действующего курса режима.

"Новым Верховным лидером Ирана стал Моджтаба Хаменеи, сын мертвого Али Хаменеи", — отмечают журналисты издания, ссылаясь на свои источники в Тегеране.

Это назначение происходит в очень напряженный момент, когда высшее руководство Ирана находится под давлением внешних атак и внутренней нестабильности. Моджтаба Хаменеи долгое время оставался непубличной, но влиятельной фигурой, контролируя значительную часть силового аппарата страны.

По оценкам международных аналитиков такой шаг свидетельствует о попытке консервативных элит избежать хаоса и обеспечить непрерывность власти.

Ожидается, что в ближайшее время новый лидер выступит с первым обращением к нации, в котором наметит дальнейшую стратегию Ирана в условиях открытого противостояния с Израилем и США.

