Головна Новини Світ Близький Схід Руїни замість виборів: Ізраїль завдав удару по іранських чиновниках, які обирали наступника Хаменеї
commentss НОВИНИ Всі новини

Руїни замість виборів: Ізраїль завдав удару по іранських чиновниках, які обирали наступника Хаменеї

Удар по «серцю» влади: Ізраїль атакував Раду експертів Ірану під час виборів нового аятоли

3 березня 2026, 16:56
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Ситуація в Ірані загострюється: за повідомленнями міжнародних ЗМІ, ізраїльські сили завдали масштабного удару по будівлі Ради експертів у місті Кум. Атака відбулася в критично важливий момент — коли 88 найвпливовіших чиновників та священнослужителів країни зібралися для обрання нового Верховного лідера (аятоли).

Руїни замість виборів: Ізраїль завдав удару по іранських чиновниках, які обирали наступника Хаменеї

Фото: Fox News / Х

Як стверджує видання Clash Report, "Ізраїль ударив по 88 високопоставленим чиновникам Ірану в той самий момент, коли вони обирали нового Верховного лідера країни". Цю інформацію підтверджує і джерело Fox News серед ізраїльських офіційних осіб, зазначаючи, що обстріл стався безпосередньо під час засідання.

Руїни замість виборів: Ізраїль завдав удару по іранських чиновниках, які обирали наступника Хаменеї - фото 2

За наявними даними, авіаудар був здійснений саме тоді, коли тривав підрахунок голосів. Очевидці та медіа описують наслідки як катастрофічні: на місці будівлі, де проходило зібрання, тепер "суцільні руїни".

Ця подія стала продовженням серії ліквідацій топкерівництва країни. Зокрема, напередодні стало відомо про загибель виконувача обов’язків міністра оборони Ірану, який пробув на своїй посаді лише одну добу.

Руїни замість виборів: Ізраїль завдав удару по іранських чиновниках, які обирали наступника Хаменеї - фото 2

Водночас офіційний Тегеран намагається применшити масштаби втрат. Державне телебачення IRIB заявило, що "будівлі були евакуйовані заздалегідь, і про жертв не повідомлялося". Попри ці заперечення, експерти вважають, що такий удар по органу, відповідальному за спадковість влади, може призвести до політичного хаосу в країні.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Ірані померла Мансуре Ходжасте Багерзаде, яка 60 років була дружиною верховного лідера країни Алі Хаменеї, який раніше загинув унаслідок авіаударів. Про це повідомили іранські агентства Sabereen News, Mehr та місцевий телеканал Al Alam.



