Новая правительственная коалиция в Израиле: ждать ли каких-то радикальных перемен

Как новая правительственная коалиция в Израиле, куда, в частности, войдут центристская партия "Эш Атид" Яира Лапида, партия правого толка "Ямина" Нафтали Беннетта, партия "Объединенный арабский список" (Раама) Мансура Аббаса, будет выстраивать отношения с Украиной и Россией? Ждать ли каких-то радикальных перемен на этом направлении в связи с возможным отстранением от власти 12 лет пробывшего премьер-министром лидера консервативной партии "Ликуд" Биньямина Нетаньяху? Эксперты поделились своими мнениями с изданием "Комментарии".

Израиль (фото из открытых источников)

Эксперт Национального института стратегических исследований по Ближнему Востоку Николай Замикула считает, что политика Израиля по отношению к Украине не связана с какими-то личными позициями отбельных политиков. Скорее, она диктуется более глобальными идеями израильской политической элиты, региональной ситуацией, всей системой международных отношений.

"Из новостей в Украине могло сложиться ощущение, что Нетаньяху является пророссийским политиком. Ведь он ездил на различные мероприятия в Москву, принимал участие в акции "Бессмертный полк", фотографировался с Путиным, активно использовал эти фото в своей предвыборной кампании. Однако важно понимать, что он это делал не из какой-то глубинной любви к РФ, а исходя из практических интересов. Для получения электоральной поддержки, для обеспечения защиты своего государства. Для Израиля Россия остается своеобразным каналом связи с арабскими и иранскими оппонентами на Ближнем Востоке. Не секрет, что Россия поставляет оружие арабским террористам, Ирану — основным противникам Израиля. Но, в то же время, она воспринимается как страна, которая может оказать определенное давление на тот же Иран и арабов", — поясняет Николай Замикула.

По его словам, Израиль объективно военными методами никак не может перекрыть этот канал поставок российского вооружения своим противникам. И не может они и заставить РФ отказаться от таких поставок. Потому приходится выстраивать максимально доверительные отношения с российским руководством — и пытаться добиться от него реализации более произраильской политики.

"То есть, Тель-Авив стремится стать для Москвы таким партнером, чтобы российские власти не оказывали радикальную поддержку врагам Израиля. Скорее всего, такая линия будет продолжаться новым правительством, если оно будет сформировано, — прогнозирует эксперт. — Для Украины такая позиция израильского руководства, конечно, не лучший вариант. Напомню, что украино-израильское партнерство уже становилось жертвой российского вектора внешней политики Израиля. Так, в 2014 году Тель-Авив по просьбе РФ отказался от поставок беспилотников в нашу страну. И сейчас военно-техническое сотрудничество между Украиной и Израилем не развивается в том объеме, в каком могло бы. Но в данном случае израильское правительство действует в русле своих национальных интересов. И мне кажется, вряд ли такое восприятие будет пересмотрено, если место Нетаньяху сейчас займет глава правой партии "Ямина" Нафтали Беннет, а через пару лет — лидер партии "Йеш Атид" ("Есть будущее") Яир Лапид, как предусмотрено коалиционным соглашением".

Политолог, конфликтолог Богдан Петренко подчеркивает, что любые политические силы, которые приходят к власти в других государствах, не носят пророссийский или проукраинский характер. Они действуют исходя из интересов собственной страны. Спорадически обращая внимания на проблемы, которые далеки для них территориально, и не являются главными в мировой повестке дня — как та же война в Донбассе в 2021 году для Израиля.

"Вопрос в том, насколько и какое решение украинско-российского конфликта будет отвечать интересам политической силы, которая приходит к власти. А это зависит от того, насколько интересы Украины представлены в израильском пространстве. И учитывая большое количество русскоязычного населения и русскоязычных изданий, это говорит о том, что российское информационное пространство израильтянам ближе. Тогда как позиции Украины находятся в худшем состоянии", — поясняет политолог.

Он также обращает внимание на то, что в коалицию, формирование которой еще нужно завершить голосованием в Кнессете, вошли 8 партий. И представлены там различные политические силы — правые центристы, левые и даже исламисты.

"Более того, коалиция из 61 депутата из 120 делает ее чрезвычайно хрупкой, что требует гиперпродуманной позиции. Что не предусматривает резкого изменения политики и не дает никаких карт-бланш и возможностей к ощутимым изменениям. В том числе и во внешней политике, — подчеркивает Богдан Петренко. – И, опять же, вопрос — как долго эта коалиция будет находиться у власти, и не приведет ее хрупкость к тому, что за год Израиль ожидает очередная смена руководства?"

Поэтому, поясняет эксперт, большую роль будет играть не позиция коалиции, а позиция общественного мнения.

"Где мы возвращаемся к тому, о чём я уже говорил — насколько украинские интересы представлены в общественном мнении Израиля. И, например, была ли взвешенной позиция, когда в конфликте с Сектором Газа мы однозначно поддержали Израиль? Не будем забывать, что Лапид и его "Йеш Атид", которые, собственно, формируют коалицию, выступают за мирное решение их внутреннего конфликта. Плюс – в коалиции представлены исламисты… С другой стороны, добавляет нам бонусов и информация о поддержке Россией ХАМАСа. Но — не настолько, чтобы считать информационную войну за общественное мнение Израиля выигранной, — отмечает Богдан Петренко. — В общем, мы должны ставить вопрос не о том, как изменится позиция страны, когда в ней меняется власть. Это позиция объекта мировой политики. А о том, что должна делать Украина, чтобы ее позиции были ближе, чем позиции нашего врага".

Напомним, Израиль и радикальная палестинская группировка ХАМАС договорились о перемирии. Режим прекращения огня вступил в силу ночью 21 мая.

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