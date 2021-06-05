Новая правительственная коалиция в Израиле: ждать ли каких-то радикальных перемен

Как новая правительственная коалиция в Израиле, куда, в частности, войдут центристская партия
"Эш Атид" Яира Лапида, партия правого толка "Ямина" Нафтали
Беннетта, партия "Объединенный арабский список" (Раама) Мансура
Аббаса, будет выстраивать отношения с Украиной и Россией? Ждать ли каких-то
радикальных перемен на этом направлении в связи с возможным отстранением от
власти 12 лет пробывшего премьер-министром лидера консервативной партии
"Ликуд" Биньямина Нетаньяху? Эксперты поделились своими мнениями с изданием
"Комментарии".
Израиль (фото из открытых источников)
Эксперт Национального института стратегических исследований
по Ближнему Востоку Николай Замикула считает, что политика Израиля по отношению
к Украине не связана с какими-то личными позициями отбельных политиков. Скорее,
она диктуется более глобальными идеями израильской политической элиты,
региональной ситуацией, всей системой международных отношений.
"Из новостей в Украине могло сложиться ощущение, что Нетаньяху
является пророссийским политиком. Ведь он ездил на различные мероприятия в
Москву, принимал участие в акции "Бессмертный полк", фотографировался
с Путиным, активно использовал эти фото в своей предвыборной кампании. Однако
важно понимать, что он это делал не из какой-то глубинной любви к РФ, а исходя
из практических интересов. Для получения электоральной поддержки, для
обеспечения защиты своего государства. Для Израиля Россия остается своеобразным
каналом связи с арабскими и иранскими оппонентами на Ближнем Востоке. Не
секрет, что Россия поставляет оружие арабским террористам, Ирану — основным
противникам Израиля. Но, в то же время, она воспринимается как страна, которая
может оказать определенное давление на тот же Иран и арабов", — поясняет Николай
Замикула.
По его словам, Израиль объективно военными методами никак не
может перекрыть этот канал поставок российского вооружения своим противникам. И
не может они и заставить РФ отказаться от таких поставок. Потому приходится
выстраивать максимально доверительные отношения с российским руководством — и
пытаться добиться от него реализации более произраильской политики.
"То есть, Тель-Авив стремится стать для Москвы таким
партнером, чтобы российские власти не оказывали радикальную поддержку врагам
Израиля. Скорее всего, такая линия будет продолжаться новым правительством,
если оно будет сформировано, — прогнозирует эксперт. — Для Украины такая
позиция израильского руководства, конечно, не лучший вариант. Напомню, что
украино-израильское партнерство уже становилось жертвой российского вектора
внешней политики Израиля. Так, в 2014 году Тель-Авив по просьбе РФ отказался от
поставок беспилотников в нашу страну. И сейчас военно-техническое
сотрудничество между Украиной и Израилем не развивается в том объеме, в каком
могло бы. Но в данном случае израильское правительство действует в русле своих
национальных интересов. И мне кажется, вряд ли такое восприятие будет
пересмотрено, если место Нетаньяху сейчас займет глава правой партии
"Ямина" Нафтали Беннет, а через пару лет — лидер партии "Йеш
Атид" ("Есть будущее") Яир Лапид, как предусмотрено коалиционным
соглашением".
Политолог, конфликтолог Богдан Петренко подчеркивает, что
любые политические силы, которые приходят к власти в других государствах, не
носят пророссийский или проукраинский характер. Они действуют исходя из
интересов собственной страны. Спорадически обращая внимания на проблемы,
которые далеки для них территориально, и не являются главными в мировой
повестке дня — как та же война в Донбассе в 2021 году для Израиля.
"Вопрос в том, насколько и какое решение
украинско-российского конфликта будет отвечать интересам политической силы,
которая приходит к власти. А это зависит от того, насколько интересы Украины
представлены в израильском пространстве. И учитывая большое количество
русскоязычного населения и русскоязычных изданий, это говорит о том, что
российское информационное пространство израильтянам ближе. Тогда как позиции
Украины находятся в худшем состоянии", — поясняет политолог.
Он также обращает внимание на то, что в коалицию,
формирование которой еще нужно завершить голосованием в Кнессете, вошли 8
партий. И представлены там различные политические силы — правые центристы,
левые и даже исламисты.
"Более того, коалиция из 61 депутата из 120 делает ее чрезвычайно
хрупкой, что требует гиперпродуманной позиции. Что не предусматривает резкого
изменения политики и не дает никаких карт-бланш и возможностей к ощутимым
изменениям. В том числе и во внешней политике, — подчеркивает Богдан Петренко.
– И, опять же, вопрос — как долго эта коалиция будет находиться у власти, и не
приведет ее хрупкость к тому, что за год Израиль ожидает очередная смена
руководства?"
Поэтому, поясняет эксперт, большую роль будет играть не
позиция коалиции, а позиция общественного мнения.
"Где мы возвращаемся к тому, о чём я уже говорил — насколько
украинские интересы представлены в общественном мнении Израиля. И, например,
была ли взвешенной позиция, когда в конфликте с Сектором Газа мы однозначно
поддержали Израиль? Не будем забывать, что Лапид и его "Йеш Атид",
которые, собственно, формируют коалицию, выступают за мирное решение их
внутреннего конфликта. Плюс – в коалиции представлены исламисты… С другой
стороны, добавляет нам бонусов и информация о поддержке Россией ХАМАСа. Но — не
настолько, чтобы считать информационную войну за общественное мнение Израиля
выигранной, — отмечает Богдан Петренко. — В общем, мы должны ставить вопрос не
о том, как изменится позиция страны, когда в ней меняется власть. Это позиция
объекта мировой политики. А о том, что должна делать Украина, чтобы ее позиции
были ближе, чем позиции нашего врага".
Напомним, Израиль и радикальная палестинская группировка ХАМАС договорились о перемирии. Режим прекращения огня вступил в силу ночью 21 мая.
Читайте Комментарии в Google News
Подписывайтесь на наш Telegram-канал,
чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.