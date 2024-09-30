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Новая война может начаться уже на этой неделе: о чем речь

По информации WSJ, Израиль может начать наземное вторжение в Ливан на этой неделе

сегодня, 13:25
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Кравцев Сергей

Израильский спецназ осуществляет целевые рейды на юге Ливана, собирая разведданные и проводя разведывательные операции в рамках подготовки к возможному наземному вторжению. Оно может начаться уже на этой неделе. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает The Wall Street Journal.

Новая война может начаться уже на этой неделе: о чем речь

Израиль против Ливана. Фото из открытых источников

Издание, ссылаясь на свои источники, знакомые с ситуацией, проинформировали, что в ходе операций бойцы проникают в туннели, принадлежащие боевикам "Хезболлы", вдоль ливано-израильской границы. Такие рейды уже фиксировались, как в последние дни, так и на протяжении нескольких месяцев.

Эти действия, по словам источников, являются частью более широкой стратегии Израиля по ослаблению военного потенциала "Хезболлы" на границе с Ливаном. Однако сроки наземных операций могут измениться под давлением США, которые стремятся предотвратить крупное вторжение. Точные планы Израиля остаются неизвестными, и неясно, как долго Тель-Авив будет удерживать территорию или будет ли операция представлять собой серию крупных рейдов.

Амир Авиви, бывший высокопоставленный израильский военный, отметил, что наземное вторжение неизбежно, а нынешние рейды являются частью подготовительных действий.

По его словам, ЦАХАЛ активно готовится к возможным наземным операциям, в том числе с использованием специальных подразделений.

Читайте также на портале "Комментарии" — риск полномасштабной войны на Ближнем Востоке увеличивается в разы. Президент США Джо Байден заявил, что ее необходимо избежать. Об этом сообщает "Sky News".

Издание, Байден заявил, что проведет переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, но не сообщил подробностей о дате переговоров. Кроме того, президент США уклонился от ответа на вопрос о том, о чем будут говорить лидеры. 

"Я скажу вам, что я ему скажу, когда буду с ними говорить", — отметил Джо Байден. 

На вопрос о том, можно ли избежать полномасштабной в войны на Ближнем Востоке, он ответил, что это необходимо сделать.




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