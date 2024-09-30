Новая война может начаться уже на этой неделе: о чем речь

Израильский спецназ осуществляет целевые рейды на юге Ливана, собирая разведданные и проводя разведывательные операции в рамках подготовки к возможному наземному вторжению. Оно может начаться уже на этой неделе. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает The Wall Street Journal.

Израиль против Ливана. Фото из открытых источников

Издание, ссылаясь на свои источники, знакомые с ситуацией, проинформировали, что в ходе операций бойцы проникают в туннели, принадлежащие боевикам "Хезболлы", вдоль ливано-израильской границы. Такие рейды уже фиксировались, как в последние дни, так и на протяжении нескольких месяцев.

Эти действия, по словам источников, являются частью более широкой стратегии Израиля по ослаблению военного потенциала "Хезболлы" на границе с Ливаном. Однако сроки наземных операций могут измениться под давлением США, которые стремятся предотвратить крупное вторжение. Точные планы Израиля остаются неизвестными, и неясно, как долго Тель-Авив будет удерживать территорию или будет ли операция представлять собой серию крупных рейдов.

Амир Авиви, бывший высокопоставленный израильский военный, отметил, что наземное вторжение неизбежно, а нынешние рейды являются частью подготовительных действий.

По его словам, ЦАХАЛ активно готовится к возможным наземным операциям, в том числе с использованием специальных подразделений.

Читайте также на портале "Комментарии" — риск полномасштабной войны на Ближнем Востоке увеличивается в разы. Президент США Джо Байден заявил, что ее необходимо избежать. Об этом сообщает "Sky News".

Издание, Байден заявил, что проведет переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, но не сообщил подробностей о дате переговоров. Кроме того, президент США уклонился от ответа на вопрос о том, о чем будут говорить лидеры.

"Я скажу вам, что я ему скажу, когда буду с ними говорить", — отметил Джо Байден.

На вопрос о том, можно ли избежать полномасштабной в войны на Ближнем Востоке, он ответил, что это необходимо сделать.



