Нулевая видимость: мощный торнадо накрыл Саудовскую Аравию (видео)

В городе Сакка, Саудовская Аравия, зафиксировали самый большой ураган в истории страны. Видимость упала до нуля из-за торнадо. Об этом пишет турецкое издание NTV.

Торнадо в Саудовской Аравии

Редкое природное явление сопровождалось градом. В городе повреждено множество домов и транспортных средств. В заявлении Университета Касым отмечалось, что угроза появления торнадо растет день ото дня из-за глобального потепления. Специалисты университета добавили, что это сильнейший торнадо в истории страны.





Напомним, официальный представитель Министерства иностранных дел Аль Хами заявил, что Греция усилит военное присутствие в Эгейском и Средиземном морях перед саммитом Турции в ЕС.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Китай начал вакцинацию Индонезии, не закончив испытание вакцины. По словам президента Джокови, вакцина все еще нуждается в оценке Агентства по контролю за продуктами и лекарствами страны (BPOM), в то время как его администрация продолжает подготовку к распространению вакцины на обширном архипелаге с населением 270 миллионов человек.













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