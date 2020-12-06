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Главная Новости Мир Европа Греция усилит военное присутствие в Средиземном море перед саммитом Турции в ЕС
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Греция усилит военное присутствие в Средиземном море перед саммитом Турции в ЕС

МИД также отметили, что Турция и Греция могут решить все вопросы с помощью диалога

сегодня, 19:17
Автор:

Татьяна Лозовенко

Официальный представитель Министерства иностранных дел Аль Хами заявил, что Греция усилит военное присутствие в Эгейском и Средиземном морях перед саммитом Турции в ЕС. Об этом сообщает турецкое издание NTV.

Греция усилит военное присутствие в Средиземном море перед саммитом Турции в ЕС

Как пишет NTV, в МИД также отметили, что Турция и Греция могут решить все вопросы с помощью диалога. 

Напомним, вчера, 5 декабря, стало известно, когда Греция полностью откроется для туристов. Туристические фирмы будут конкурировать между собой за ограниченное количество туристов. На прошлой неделе Греция дважды продлила локдаун в стране. Отмечено, что стабилизация и сокращение числа инфекции происходит более медленными темпами, чем ожидалось. 

Ранее "Комментарии" сообщали, что Бельгия начинает подготовку к выводу войск из Афганистана. Около 70 бельгийских военнослужащих находятся в Афганистане с целью обучения, консультирования и оказания помощи афганским вооруженным силам.  

Напомним, 22 ноября стало известно, что Министерство обороны Германии планирует вывод войск из Афганистана через четыре месяца. Президент США Дональд Трамп сообщил о своем намерении вывести американских военных из Афганистана уже к Рождеству.



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Источник: https://www.ntv.com.tr/turkiye/son-dakika-haberi-disisleri-bakanligindan-yunanistan-aciklamasi,3AI7JhHgJUK4otM34KBPeQ
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