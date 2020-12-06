Греция усилит военное присутствие в Средиземном море перед саммитом Турции в ЕС

Официальный представитель Министерства иностранных дел Аль Хами заявил, что Греция усилит военное присутствие в Эгейском и Средиземном морях перед саммитом Турции в ЕС. Об этом сообщает турецкое издание NTV.

Как пишет NTV, в МИД также отметили, что Турция и Греция могут решить все вопросы с помощью диалога.

Напомним, вчера, 5 декабря, стало известно, когда Греция полностью откроется для туристов. Туристические фирмы будут конкурировать между собой за ограниченное количество туристов. На прошлой неделе Греция дважды продлила локдаун в стране. Отмечено, что стабилизация и сокращение числа инфекции происходит более медленными темпами, чем ожидалось.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Бельгия начинает подготовку к выводу войск из Афганистана. Около 70 бельгийских военнослужащих находятся в Афганистане с целью обучения, консультирования и оказания помощи афганским вооруженным силам.

Напомним, 22 ноября стало известно, что Министерство обороны Германии планирует вывод войск из Афганистана через четыре месяца. Президент США Дональд Трамп сообщил о своем намерении вывести американских военных из Афганистана уже к Рождеству.





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