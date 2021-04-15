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Обстреляна военная база США в Ираке

Эрбиль - столица автономного курдского региона Ирака.

сегодня, 05:00
Автор:

Ольга Чародий

В результате обстрела ракета приземлилась неподалеку от  американской базы в аэропорту Эрбиль на севере Ирака. Инцидент произошел  в ночь на четверг, передает Reuters.

Обстреляна военная база США в Ираке

Ракетный обстрел турецкого лагеря в Ираке (фото из открытых источников)

Об этом  говорится в заявлении курдской стороны.  Информации о разрушениях и жертвах на данный момент нет. Ранее военная база  США в окрестностях международного аэропорта Эрбиль  уже  была обстреляна ракетами, в результате чего подрядчик, работавший с американскими военными.

Также незадолго до этого,  по крайней мере, две ракеты упали на базу к западу от города, где размещены турецкие войска, и рядом с ней.

Ракетные удары, в которых представители США  обвиняют поддерживаемые Ираном группы силовиков, регулярно наносятся по базам, на которых размещаются войска США, и посольству в Багдаде. Иракские службы безопасности заявили, что незадолго до ракетного обстрела Эрбиля по крайней мере две ракеты упали на базу к западу от города, где размещены турецкие войска, и рядом с ней. Эрбиль — столица автономного курдского региона Ирака. Ракетные обстрелы, в которых Соединенные Штаты обвиняют поддерживаемые Ираном группы ополченцев, регулярно наносят удары по базам, на которых размещаются войска США, а также по посольству в Багдаде.

Напомним, министерство обороны США подтвердило факт ракетного обстрела американской военной базы, которая расположена в Ираке.  В сообщении Пентагона не сообщается, какой вид ракет был применен для военной атаки. На данный момент точной информации о количестве жертв и нанесенном уроне нет. Кроме этого, в сообщении говорится, что один человек в результате обстрела получил сердечный приступ, в результате чего умер. "Иракские силы безопасности проводят расследование на месте. Сейчас мы не можем возложить ответственность на кого-либо", — отметил Кирби.



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Источник: https://www.reuters.com/article/us-iraq-security/rocket-lands-near-u-s-base-at-iraqs-erbil-airport-kurdish-officials-idUSKBN2C12PR?il=0
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