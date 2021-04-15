Обстреляна военная база США в Ираке

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Ольга Чародий
В результате обстрела ракета приземлилась неподалеку от американской базы в аэропорту Эрбиль на
севере Ирака. Инцидент произошел в ночь
на четверг, передает Reuters.
Ракетный обстрел турецкого лагеря в Ираке (фото из открытых источников)
Об этом говорится в
заявлении курдской стороны. Информации о
разрушениях и жертвах на данный момент нет. Ранее военная база США в окрестностях международного аэропорта
Эрбиль уже была обстреляна ракетами, в результате
чего подрядчик, работавший с американскими военными.
Также незадолго до этого,
по крайней мере, две ракеты упали на базу к западу от города, где
размещены турецкие войска, и рядом с ней.
Ракетные удары, в которых представители США обвиняют поддерживаемые Ираном группы
силовиков, регулярно наносятся по базам, на которых размещаются войска США, и
посольству в Багдаде.
Напомним, министерство обороны США подтвердило факт ракетного обстрела американской военной базы, которая расположена в Ираке. В сообщении Пентагона не сообщается, какой вид ракет был применен для военной атаки. На данный момент точной информации о количестве жертв и нанесенном уроне нет. Кроме этого, в сообщении говорится, что один человек в результате обстрела получил сердечный приступ, в результате чего умер. "Иракские силы безопасности проводят расследование на месте. Сейчас мы не можем возложить ответственность на кого-либо", — отметил Кирби.
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