Обстреляна военная база США в Ираке

В результате обстрела ракета приземлилась неподалеку от американской базы в аэропорту Эрбиль на севере Ирака. Инцидент произошел в ночь на четверг, передает Reuters.



Ракетный обстрел турецкого лагеря в Ираке (фото из открытых источников)

Об этом говорится в заявлении курдской стороны. Информации о разрушениях и жертвах на данный момент нет. Ранее военная база США в окрестностях международного аэропорта Эрбиль уже была обстреляна ракетами, в результате чего подрядчик, работавший с американскими военными.

Также незадолго до этого, по крайней мере, две ракеты упали на базу к западу от города, где размещены турецкие войска, и рядом с ней.

Ракетные удары, в которых представители США обвиняют поддерживаемые Ираном группы силовиков, регулярно наносятся по базам, на которых размещаются войска США, и посольству в Багдаде. Иракские службы безопасности заявили, что незадолго до ракетного обстрела Эрбиля по крайней мере две ракеты упали на базу к западу от города, где размещены турецкие войска, и рядом с ней. Эрбиль — столица автономного курдского региона Ирака. Ракетные обстрелы, в которых Соединенные Штаты обвиняют поддерживаемые Ираном группы ополченцев, регулярно наносят удары по базам, на которых размещаются войска США, а также по посольству в Багдаде.

Напомним, министерство обороны США подтвердило факт ракетного обстрела американской военной базы, которая расположена в Ираке. В сообщении Пентагона не сообщается, какой вид ракет был применен для военной атаки. На данный момент точной информации о количестве жертв и нанесенном уроне нет. Кроме этого, в сообщении говорится, что один человек в результате обстрела получил сердечный приступ, в результате чего умер. "Иракские силы безопасности проводят расследование на месте. Сейчас мы не можем возложить ответственность на кого-либо", — отметил Кирби.





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