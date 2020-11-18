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Главная Новости Мир Ближний Восток Ракетный обстрел посольства США в Ираке: погиб ребенок, 5 ранены (видео)
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Ракетный обстрел посольства США в Ираке: погиб ребенок, 5 ранены (видео)

Было выпущено 7 ракет «Катюша», четыре из которых упали внутри Зеленой зоны

сегодня, 01:40
Автор:

Татьяна Лозовенко

Четыре ракеты "Катюша" упали в хорошо укрепленной Зеленой зоне Багдада. Представители службы безопасности заявили, что атака была направлена ​​на посольство США, сообщили источники в полиции и безопасности Ирака во вторник. 

Ракетный обстрел посольства США в Ираке: погиб ребенок, 5 ранены (видео)

Фото: из открытых источников

Сирены раздались внутри зоны, где находятся правительственные здания и иностранные представительства. В официальном заявлении говорится, что было выпущено семь ракет "Катюша", четыре из которых упали внутри Зеленой зоны, в результате чего погиб ребенок и пять человек получили ранения. Как сообщили источники Reuters, для защиты посольства США была установлена ​​противоракетная система. Один из источников также заявил, что в здании произошел взрыв.

США обвиняют поддерживаемых Ираном ополченцев в регулярных ракетных обстрелах американских объектов в Ираке, в том числе возле посольства в Багдаде. Никакие известные группы не взяли на себя ответственность.

Ранее "Комментарии" сообщали, 15 ноября около 2 часов ночи жителей Ашкелона, Ашдода и округа Шефела в Израиле разбудили взрывы и ракетные сирены. Система "Железный купол" сбила как минимум одну ракету. 


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Источник: https://in.reuters.com/article/uk-iraq-security-rockets-idINKBN27X2SB?taid=5fb457595ee68d0001b51ba5&utm_campaign=trueAnthem%3A+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter
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