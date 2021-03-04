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США подтвердили обстрел военной базы в Ираке

Пентагон не имеет полной информации о размере убытков, но готов помочь иракским партнерам в процессе расследования

сегодня, 04:44
Автор:

Ольга Чародий

Министерство обороны США подтвердило факт ракетного обстрела американской военной базы, которая расположена в Ираке. Инцидент произошел 3 марта.

США подтвердили обстрел военной базы в Ираке

Пентагон (фото из открытых источников)

Об этом сообщается в официальной заявке пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби. Как говорится в сообщении, в сторону военной базы было выпущено 10 ракет. В сообщении Пентагона не сообщается, какой вид ракет был применен для военной атаки.

На данный момент точной информации о количестве жертв и нанесенном уроне нет. Кроме этого, в сообщении говорится, что один человек в результате обстрела получил сердечный приступ, в результате чего умер.

"Иракские силы безопасности проводят расследование на месте. Сейчас мы не можем возложить ответственность на кого-либо", — отметил Кирби.

Он уточнил, что американские базы охраняют противоракетные системы Аль-Асада. Пентагон проводит расследование инцидента, официальной информации о том, кто виновен в обстреле военной базы, пока нет.

Напомним, четыре ракеты "Катюша" упали в хорошо укрепленной Зеленой зоне Багдада. Представители службы безопасности заявили, что атака была направлена ​​на посольство США. Сирены раздались внутри зоны, где находятся правительственные здания и иностранные представительства. В официальном заявлении говорится, что было выпущено семь ракет "Катюша", четыре из которых упали внутри Зеленой зоны, в результате чего погиб ребенок и пять человек получили ранения. Как сообщили источники Reuters, для защиты посольства США была установлена ​​противоракетная система. Один из источников также заявил, что в здании произошел взрыв.

США обвиняют поддерживаемых Ираном ополченцев в регулярных ракетных обстрелах американских объектов в Ираке, в том числе возле посольства в Багдаде. Никакие известные группы не взяли на себя ответственность.

 


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Источник: https://www.defense.gov/Newsroom/Releases/Release/Article/2522600/dod-statement-on-rocket-attack-at-al-asad-by-pentagon-press-secretary-john-f-ki/source/GovDelivery/
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