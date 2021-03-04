США подтвердили обстрел военной базы в Ираке

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Ольга Чародий
Министерство
обороны США подтвердило факт ракетного обстрела американской военной базы,
которая расположена в Ираке. Инцидент произошел 3 марта.
Пентагон (фото из открытых источников)
Об этом
сообщается в официальной заявке пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби. Как
говорится в сообщении, в сторону военной базы было выпущено 10 ракет. В
сообщении Пентагона не сообщается, какой вид ракет был применен для военной
атаки.
На данный
момент точной информации о количестве жертв и нанесенном уроне нет. Кроме
этого, в сообщении говорится, что один человек в результате обстрела получил
сердечный приступ, в результате чего умер.
Он уточнил, что американские базы охраняют противоракетные системы Аль-Асада. Пентагон проводит расследование инцидента, официальной информации о том, кто виновен в обстреле военной базы, пока нет.
Напомним, четыре ракеты "Катюша" упали в хорошо укрепленной Зеленой зоне Багдада. Представители службы безопасности заявили, что атака была направлена на посольство США. Сирены раздались внутри зоны, где находятся правительственные здания и иностранные представительства. В официальном заявлении говорится, что было выпущено семь ракет "Катюша", четыре из которых упали внутри Зеленой зоны, в результате чего погиб ребенок и пять человек получили ранения. Как сообщили источники Reuters, для защиты посольства США была установлена противоракетная система. Один из источников также заявил, что в здании произошел взрыв.США обвиняют поддерживаемых Ираном ополченцев в регулярных ракетных обстрелах американских объектов в Ираке, в том числе возле посольства в Багдаде. Никакие известные группы не взяли на себя ответственность.
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