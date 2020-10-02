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Главная Новости Мир Ближний Восток Огненный шар: на видео попал момент уничтожения азербайджанского вертолета
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Огненный шар: на видео попал момент уничтожения азербайджанского вертолета

Армения уничтожила вертолет противника

сегодня, 11:54
Автор:

Таисия Ерохина

Министерство обороны Армении показало видео уничтожения азербайджанского вертолета в ходе военного конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом передает Sputnik Armenian.

Огненный шар: на видео попал момент уничтожения азербайджанского вертолета

Так, подразделения армянской армии в ходе боев 1 октября сбили один вертолет и один беспилотник азербайджанских вооруженных сил.

На кадрах можно увидеть большой огненный шар, который спустя несколько секунд падает, оставляя за собой черное облако дыма.

Сообщается, что напряженность по всей линии соприкосновения в зоне конфликта в Нагорном Карабахе остается.


Напомним, танковые бои в Нагорном Карабахе попали на видео. Так, в Минобороны Армении утверждают, что армянская армия смогла уничтожить десять единиц бронетанковой техники. Якобы произошло все во время наступления азербайджанских войск. Отпор дала артиллерия. Тогда как Азербайджан говорит, что именно они дают отпор войскам Армении и уничтожают танки противника с помощью турецких беспилотников Bayaraktar. 

Ранее сообщалось, на чью сторону в армяно-азербайджанском конфликте стала Украина. Официальную позицию разъяснили в Министерстве иностранных дел Украины.


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