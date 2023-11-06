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ООН бьет тревогу: какая смертельная опасность нависла над Сектором Газа

В Секторе Газа почти закончилась еда

сегодня, 07:30
Автор:
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Кравцев Сергей
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В ООН призывают цивилизованный мир обратить внимание на то, что сегодня происходит в Секторе Газа и принять решение о том, чтобы предоставить безопасный, расширенный гуманитарный доступ в Сектор Газа. Ведь те запасы продовольствия, которые есть в Секторе Газа, оказались на критически низком уровне. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Синди Маккейн, сообщает сайт ООН.

ООН бьет тревогу: какая смертельная опасность нависла над Сектором Газа

Сектор Газа. Фото: из открытых источников

По словам Синди Маккейн, последние несколько недель Сектор Газа находится практически заблокированным. Ни один пункт въезда не функционирует, что обостряет проблему с продовольствием в регионе. Исключение лишь один пограничный переход Рафах. 


При этом в ООН подчеркивают, те объёмы помощи, которые передаются в Сектора Газа по этому пограничному переходу недостаточны для того, чтобы избежать проблему голода и массовых смертей.

В ООН высказали убеждение, что кризис в Газе – это "не просто местная трагедия, это яркое напоминание о том, что наш глобальный продовольственный кризис ухудшается".

Читайте также на портале "Комментарии" — пошла пятая неделя войны Израиля с ХАМАС, начавшейся после нападения хамасовцев 7 октября на израильскую территорию. ЦАХАЛ (израильская армия) проводит операцию в Газе, при этом, видоизменив первоначальный план войны против ХАМАСа после переговоров с представителями США. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что прекращает дипломатические отношения с израильским премьером Биньямином Нетаньяху из-за действий ЦАХАЛ в Секторе Газа. Что можно на данный момент сказать о происходящем на Ближнем Востоке? Как события там могут развиваться дальше? Как это влияет на российско-украинскую войну? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://news.un.org/en/story/2023/11/1143227
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