ООН имеет миллионы долларов в банке, но не может ими воспользоваться: где "застряли" деньги

Организация Объединенных Наций имеет в банке в Афганистане около 135 миллионов долларов, но не может их использовать, поскольку центральный банк, управляемый талибами, не может конвертировать их в афганскую валюту, заявил высокопоставленный чиновник ООН. Об этом сообщает Reuters.

Афганцы проходят мимо автомобиля с боевиком Талибана, который охраняет дорогу в Кабуле - Reuters

Абдалла аль-Дардари, глава Программы развития ООН в Афганистане, сказал, что Организация Объединенных Наций забрала доллары США в страну и передала их в Международный банк Афганистана "с четким обещанием центрального банка, что новые наличные деньги будут автоматически конвертированы в афганские".

"Этого не произошло", — сказал он на саммите ACAMS Global Sanctions Space Summit, добавив, что у самой ПРООН есть "30 миллионов долларов, которые застряли в AIB, которые я не могу превратить в афганские деньги, и без афганцев, как вы можете себе вообразить, мы не можем реализовать все наши программы".

Захвативший власть в августе Талибан запретил использование иностранной валюты в стране, где доллары США были распространены.

Исламистская группировка уже давно находится под международными санкциями, которые, как утверждают Организация Объединенных Наций и гуманитарные организации, сейчас препятствуют гуманитарным операциям в Афганистане, где более половины 39-миллионного населения страны страдают от чрезвычайного голода, а экономике, образованию и социальным услугам скоро придет крах.

Миллиарды долларов в резервах центрального банка Афганистана и иностранной помощи на развитие были заморожены, чтобы предотвратить попадание в руки Талибана.

Ликвидность тоже является проблемой. В ноябре Аль Дардари сказал Reuters, что хотя в экономике Афганистана около 4 миллиардов долларов, в обороте находится всего около 500 миллионов долларов.

Организация Объединенных Наций и Всемирный банк обсуждают возможный механизм обмена, заявили группы помощи и представители ООН.

Аль Дардари заявил, что это позволит перечислять наличные деньги на гуманитарные операции в механизм за рубежом, а затем деньги можно будет собирать "от крупных трейдеров и мобильных компаний внутри Афганистана".

Как сообщали ранее "Комментарии", более половины населения Афганистана сталкивается с экстремальным голодом, страшным явлением, которое будет только усиливаться, когда зима охватит разрушенную войной страну, которая сейчас находится под контролем "Талибана".

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