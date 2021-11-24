ООН предупреждает о крахе банковской системы Афганистана

Организация Объединенных Наций (ООН) призвала международное сообщество к поддержке банков Афганистана, поскольку в стране растет количество людей, которые не в состоянии выплачивать ссуды. Об этом сообщает агентство Reuters. По данным ООН, сокращение вкладов и нехватка наличной ликвидности могут привести к краху финансовой системы Афганистана в течение нескольких месяцев.

Афганистан (фото из открытых источников)

В отчете ПРООН о банковской и финансовой системах Афганистана говорится, что негативные социальные последствия от краха банковской системы "будут колоссальными". После того как к власти пришли талибы, экономика страны оказалась в состоянии свободного падения, что создало серьезную нагрузку на банковскую систему. Банки установили еженедельные лимиты на снятие средств, чтобы остановить сокращение депозитов. Найти способ предотвратить крах экономики усложняют международные санкции в отношении лидеров "Талибана".

“Нам нужно найти способ убедиться, что если мы поддерживаем банковский сектор, мы не поддерживаем “Талибан”. Мы в такой ужасной ситуации, что нам нужно думать обо всех возможных вариантах и ​​мыслить нестандартно. То, что три месяца назад казалось немыслимым, теперь должно стать возможным”, – сказал Reuters Абдалла аль Дардари, глава ПРООН в Афганистане.

Напомним, в столице Афганистана раздался взрыв. Как стало известно, происшествие случилось неподалёку от военного госпиталя, который находится в центре города Кабул. Согласно информации СМИ, прогремело два взрыва. Сообщается, что в результате взрыва погибли по меньшей мере пятнадцать граждан и еще несколько десятков человек получили ранения различной степени тяжести. Потерпевшие были доставлены в медицинские учреждения.

Группа по оказанию помощи Emergency, что управляет больницей в нескольких километрах от места происшествия, сообщила, что на данный момент туда были доставлены девять пострадавших. Издание пишет, что один из медиков, которому удалось покинуть госпиталь, рассказал, что он слышал взрыв, а после последовали выстрелы. Спустя некоторое время последовал второй взрыв.

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