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В столице Афганистана прогремело несколько взрывов: много погибших и раненых

Медик из Кабула рассказал о двух взрывах и выстрелах

сегодня, 17:35
Автор:

Денис Подставной
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В столице Афганистана раздался взрыв. Об этом сообщает издание Корреспондент. 

В столице Афганистана прогремело несколько взрывов: много погибших и раненых

Взрыв в Афганистане. Фото: Pixabay

Как стало известно, происшествие случилось неподалёку от военного госпиталя, который находится в центре города Кабул. Согласно информации СМИ, прогремело два взрыва. 

Сообщается, что в результате взрыва погибли по меньшей мере пятнадцать граждан и еще несколько десятков человек получили ранения различной степени тяжести. Потерпевшие были доставлены в медицинские учреждения. 

Группа по оказанию помощи Emergency, что управляет больницей в нескольких километрах от места происшествия, сообщила, что на данный момент туда были доставлены девять пострадавших. 

Издание пишет, что один из медиков, которому удалось покинуть госпиталь, рассказал, что он слышал взрыв, а после последовали выстрелы. Спустя некоторое время последовал второй взрыв. 

На данный момент устанавливаются все обстоятельства трагедии. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что во время авиакатастрофы в Южном Судане никто не выжилАН-26 потерпел крушение во время взлета в аэропорту Джубы. На его борту находилось пять человек. На данный момент начато расследование, которое должно установить причины происшествия. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в международном аэропорту вьетнамской столицы произошло столкновение двух авиалайнеров. Один из бортов задел крылом припаркованный самолет. Летательные аппараты получили повреждения, а пассажиры были эвакуированы. Во время инцидента никто не пострадал. Пассажирам предоставили места в другом самолете. 


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Источник: https://korrespondent.net/world/4412770-u-hospytalia-v-kabule-prohremelo-dva-vzryva-est-zhertvy
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