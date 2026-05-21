Операция США и Израиля потерпела фиаско: что стало известно разведке США об Иране

Американская разведка пришла к выводу, что Иран значительно быстрее восстанавливает свои военные возможности после совместных ударов США и Израиля, чем прогнозировалось ранее. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в американских структурах безопасности.

По данным собеседников телеканала, Тегеран сумел оперативно восстановить часть объектов и вооружений, которые считались серьезно поврежденными во время масштабной военной операции. Это вызывает растущую тревогу в Вашингтоне, поскольку ставит под сомнение долгосрочную эффективность ударной кампании против Ирана.

Особое беспокойство у американских аналитиков вызывает быстрое восстановление иранской программы ударных беспилотников. По оценкам разведки США, Иран может полностью вернуть возможности по применению дронов уже в течение ближайших шести месяцев.

Один из американских чиновников признал, что Тегеран “опередил ожидания” по темпам восстановления военного потенциала.

Среди причин такой устойчивости называют сразу несколько факторов. В частности, Иран продолжает получать поддержку со стороны России и Китая, а масштаб разрушений после ударов оказался меньше, чем рассчитывали в Вашингтоне и Тель-Авиве.

По информации CNN, часть ракетных установок Ирана вообще избежала уничтожения. Если ранее разведка США считала уцелевшими около половины пусковых систем, то теперь эта оценка выросла уже до двух третей. Некоторые установки удалось восстановить после разбора завалов и паузы в боевых действиях.

Кроме того, примерно половина ударных беспилотников Ирана также сохранилась.

Источники утверждают, что Китай продолжает поставлять Тегерану компоненты, которые могут использоваться для производства ракетного вооружения, несмотря на давление и ограничения со стороны США.

На этом фоне в Вашингтоне усиливаются опасения, что Иран сможет гораздо быстрее вернуть себе статус одной из главных военных угроз на Ближнем Востоке.

