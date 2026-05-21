Операція США та Ізраїлю зазнала фіаско: що стало відомо розвідці США про Іран

Американська розвідка дійшла висновку, що Іран значно швидше відновлює свої військові можливості після спільних ударів США та Ізраїлю, аніж прогнозувалося раніше. Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела в американських структурах безпеки.

Іран. Фото: з відкритих джерел

За даними співрозмовників телеканалу, Тегеран зумів оперативно відновити частину об'єктів та озброєнь, які вважалися серйозно пошкодженими під час масштабної військової операції. Це викликає тривогу у Вашингтоні, оскільки ставить під сумнів довгострокову ефективність ударної кампанії проти Ірану.

Особливе занепокоєння у американських аналітиків викликає швидке відновлення іранської програми ударних безпілотників. За оцінками розвідки США, Іран може повністю повернути можливості застосування дронів вже протягом найближчих шести місяців.

Один із американських чиновників визнав, що Тегеран “випередив очікування” щодо темпів відновлення військового потенціалу.

Серед причин такої стійкості називають одразу кілька факторів. Зокрема, Іран продовжує отримувати підтримку з боку Росії та Китаю, а масштаб руйнувань після ударів виявився меншим, ніж розраховували у Вашингтоні та Тель-Авіві.

За інформацією CNN, частина ракетних установок Ірану взагалі уникла знищення. Якщо раніше розвідка США вважала вцілілими близько половини пускових систем, тепер ця оцінка зросла вже до двох третин. Деякі установки вдалося відновити після розбору завалів та паузи у бойових діях.

Крім того, приблизно половина ударних безпілотників Ірану також збереглася.

Джерела стверджують, що Китай продовжує постачати Тегерану компоненти, які можуть використовуватися для виробництва ракетного озброєння, незважаючи на тиск та обмеження США.

На цьому тлі у Вашингтоні посилюються побоювання, що Іран зможе набагато швидше повернути собі статус однієї з найголовніших військових загроз на Близькому Сході.

