Будет большая война: Трамп ответил, сколько дней осталось у Ирана, чтобы заключить мир

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская армия готова нанести новые удары по Ирану, если тот откажется принять мирное соглашение. При этом Трамп предположил, что Вашингтон может подождать несколько дней, чтобы "получить правильные ответы". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Reuters".

Дональд Трамп признал, что ситуация находится "буквально на грани" и может быстро обостриться.

Спустя шесть недель после того, как Трамп приостановил операцию "Эпическая ярость", переговоры о завершении войны практически не продвинулись вперед, в то же время стремительный рост цен на бензин негативно отразился на рейтингах главы Белого дома.

"Поверьте, если мы не получим правильных ответов, все произойдет очень быстро. Мы все готовы действовать", – высказался глава Белого дома.

На вопрос, сколько времени он готов ждать, Трамп ответил, что речь идет о нескольких днях, но все может произойти очень быстро.

В свою очередь официальный Тегеран уже предупредил о последствиях новых атак.

"Если агрессия против Ирана повторится, обещанная региональная война на этот раз выйдет за пределы региона", — говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции.

