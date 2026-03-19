Орбан неожиданно усомнился в миротворческих шагах Трампа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал осторожную позицию по политике президента США Дональда Трампа по отношению к Ирану. По его словам, сейчас сложно определить, приведут ли действия американского президента к эскалации конфликта или наоборот к установлению мира.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Виктор Орбан во время интервью британскому телеканалу GB News ответил на вопрос ведущей, как его мирная позиция согласовывается с политикой Трампа, ранее неоднократно поддерживаемого им.

"Вопрос в том, на самом ли деле он начал войну или мир. Это еще не решено, решат историки", — сказал Орбан.

По словам венгерского премьера, на последней встрече Дональд Трамп объяснил ему свою позицию тем, что именно Иран является источником напряженности на Ближнем Востоке. Следовательно, удары по иранским объектам он рассматривает как попытку ослабить факторы, вызывающие конфликты.

В то же время Виктор Орбан указал, что пока рано делать выводы о последствиях этих действий. Венгерский лидер подчеркнул, что не может раскрывать детали своего разговора с американским президентом, поскольку не получил на это разрешение.

"Я более осторожный человек, чем президент", — добавил Орбан.

