Орбан несподівано засумнівався у миротворчих кроках Трампа
Орбан несподівано засумнівався у миротворчих кроках Трампа

Орбан заявив, що ще рано визначати, чи призведуть дії Трампа проти Ірану до війни або до встановлення миру.

19 березня 2026, 10:00
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив обережну позицію щодо політики президента США Дональда Трампа стосовно Ірану. За його словами, наразі складно визначити, чи призведуть дії американського президента до ескалації конфлікту, чи навпаки до встановлення миру.

Орбан несподівано засумнівався у миротворчих кроках Трампа

Віктор Орбан під час інтерв’ю британському телеканалу GB News відповів на питання ведучої, як його мирна позиція узгоджується з політикою Трампа, якого він раніше неодноразово підтримував 

"Питання в тому, чи він насправді розпочав війну чи мир. Це ще не вирішено, вирішать історики", — сказав Орбан.

За словами угорського прем’єра, під час останньої зустрічі Дональд Трамп пояснив йому свою позицію тим, що саме Іран є джерелом напруженості на Близькому Сході. Відтак удари по іранських об’єктах він розглядає як спробу послабити фактори, що спричиняють конфлікти.

Водночас Віктор Орбан наголосив, що поки рано робити висновки про наслідки цих дій. Угорський лідер підкреслив, що не може розкривати деталі своєї розмови з американським президентом, оскільки не отримав на це дозволу.

"Я більш обережна людина, ніж президент", — додав Орбан.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=CT18a0JdUbk
