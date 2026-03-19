Орбан зізнався, чому Угорщина не виходить з ЄС, попри різку критику Брюсселя

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пояснив, чому його країна не розглядає вихід із Європейського Союзу, навіть попри регулярну критику політики Брюсселя. За словами угорського лідера, рішення залишатися в ЄС зумовлене як цивілізаційними, так і економічними причинами.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото з відкритих джерел

Віктор Орбан в в інтерв’ю GB News заявив, що для угорців членство в Європейському Союзі частково пов’язане з історичною та культурною ідентичністю.

"Ми належимо до римсько-християнської традиції Європи, а не до православної і не до мусульманської. Тому для угорців приналежність до ЄС — це, принаймні частково, питання цивілізації, до якої ти належиш", — сказав Орбан.

Другою причиною угорський лідер назвав економічні причини. За його словами, Угорщина відносно невелика держава з населенням близько 10 мільйонів людей, яка не має значних запасів природних ресурсів чи енергоносіїв.

"Ми втратили свої території внаслідок Першої світової війни… Нас засудили на смерть, але ми вижили. Отже, нам потрібна робоча сила, продукти, створені цією робочою силою, нам потрібні ринки. А ЄС означає ринок", — відповів Орбан.

Водночас угорський прем’єр знову розкритикував політичний курс Євросоюзу, заявивши, що сучасні цінності, які просуває Брюссель, не збігаються з поглядами уряду Угорщини.

Угорщина є одним з найбільших отримувачів коштів ЄС у перерахунку на душу населення. В середньому чисті надходження від ЄС щороку додавали близько 3% до ВВП країни. Сукупно за 20 років країна сплатила орієнтовно 25-30 мільярдів євро в бюджет ЄС, тоді як отримала від Євросоюзу грантів та субсидій на понад 100 мільярдів євро. Таким чином, Угорщина отримала "чистими" приблизно 70 мільярдів євро від ЄС.

