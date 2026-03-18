Ормузский пролив может быть разблокирован: по каким важным объектам Ирана ударили США

Американские военные успешно атаковали укрепленные ракетные объекты Ирана вдоль побережья страны возле Ормузского пролива. Для ударов применялись сверхтяжелые авиабомбы голубого проникновения. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в посте Центрального командования США (CENTCOM) в соцсети Х.

Из обнародованной информации следует, что атака произошла не так давно и для ее реализации войска США "успешно применили несколько 5000-фунтовых глубоко проникающих боеприпасов".

Целью американского обстрела стали укрепленные ракетные позиции "вдоль иранского побережья вблизи Ормузского пролива".

"Иранские противокорабельные крылатые ракеты на этих позициях представляли угрозу для международного судоходства в проливе", — пояснили в командовании.

Читайте також на порталі "Коментарі" — серед союзників президента США Дональд Трамп зростає занепокоєння, що він втрачає контроль над ходом війни з Іраном.

По их словам, атаки Ирана на нефтяные танкеры в Ормузский пролив изменяют правила игры и могут вынудить Вашингтон к дальнейшей эскалации. В Белом доме признают: ситуация все больше зависит от действий Тегерана.

"Мы нанесли сильный удар, но именно Иран сейчас решает, как долго будет продолжаться конфликт и придется ли вводить войска", — отметил один из чиновников.

Також видання "Коментарі" повідомляло – президент США Дональд Трамп відмовився відновлювати переговори з Іраном, незважаючи на спроби Тегерану налагодити контакт з Вашингтоном.




