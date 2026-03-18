Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Главная Новости Мир Ближний Восток Ормузский пролив может быть разблокирован: по каким важным объектам Ирана ударили США
Ормузский пролив может быть разблокирован: по каким важным объектам Ирана ударили США

США провели успешную бомбардировку ракетных объектов Ирана возле Ормузского пролива

18 марта 2026, 07:05
Кравцев Сергей

Американские военные успешно атаковали укрепленные ракетные объекты Ирана вдоль побережья страны возле Ормузского пролива. Для ударов применялись сверхтяжелые авиабомбы голубого проникновения. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в посте Центрального командования США (CENTCOM) в соцсети Х.

Ормузский пролив. Фото: из открытых источников

Ормузский пролив. Фото: из открытых источников

Из обнародованной информации следует, что атака произошла не так давно и для ее реализации войска США "успешно применили несколько 5000-фунтовых глубоко проникающих боеприпасов".

Целью американского обстрела стали укрепленные ракетные позиции "вдоль иранского побережья вблизи Ормузского пролива".

"Иранские противокорабельные крылатые ракеты на этих позициях представляли угрозу для международного судоходства в проливе", — пояснили в командовании.

Читайте также на портале "Комментарии" — среди союзников президента США Дональд Трамп растет беспокойство, что он теряет контроль над ходом войны с Ираном. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в администрации и политических кругах.

По их словам, атаки Ирана на нефтяные танкеры в Ормузский пролив изменяют правила игры и могут вынудить Вашингтон к дальнейшей эскалации. В Белом доме признают: ситуация все больше зависит от действий Тегерана. 

"Мы нанесли сильный удар, но именно Иран сейчас решает, как долго будет продолжаться конфликт и придется ли вводить войска", — отметил один из чиновников.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп отказался возобновлять переговоры с Ираном, несмотря на попытки Тегерана наладить контакт с Вашингтоном. Об этом сообщает CNN со ссылкой на чиновников Белого дома.




Источник: https://x.com/CENTCOM/status/2034040698954031326
