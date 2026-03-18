Ормузский пролив может быть разблокирован: по каким важным объектам Ирана ударили США

Кравцев Сергей
Американские военные успешно атаковали укрепленные ракетные объекты Ирана вдоль побережья страны возле Ормузского пролива. Для ударов применялись сверхтяжелые авиабомбы голубого проникновения. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в посте Центрального командования США (CENTCOM) в соцсети Х.
Ормузский пролив. Фото: из открытых источников
Из обнародованной информации следует, что атака произошла не так давно и для ее реализации войска США "успешно применили несколько 5000-фунтовых глубоко проникающих боеприпасов".
Целью американского обстрела стали укрепленные ракетные позиции "вдоль иранского побережья вблизи Ормузского пролива".
Читайте также на портале "Комментарии" — среди союзников президента США Дональд Трамп растет беспокойство, что он теряет контроль над ходом войны с Ираном. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в администрации и политических кругах.
По их словам, атаки Ирана на нефтяные танкеры в Ормузский пролив изменяют правила игры и могут вынудить Вашингтон к дальнейшей эскалации. В Белом доме признают: ситуация все больше зависит от действий Тегерана.
Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп отказался возобновлять переговоры с Ираном, несмотря на попытки Тегерана наладить контакт с Вашингтоном. Об этом сообщает CNN со ссылкой на чиновников Белого дома.