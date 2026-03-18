Головна Новини Світ Близький Схід Ормузька протока може бути розблокована: по яких важливих об'єктах Ірану вдарили США
commentss НОВИНИ Всі новини

Ормузька протока може бути розблокована: по яких важливих об'єктах Ірану вдарили США

США провели успішне бомбардування ракетних об'єктів Ірану біля Ормузької протоки

18 березня 2026, 07:05
Кравцев Сергей

Американські військові успішно атакували укріплені ракетні об'єкти Ірану вздовж узбережжя країни біля Ормузької протоки. Для ударів застосовувалися надважкі авіабомби блакитного проникнення. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у посту Центрального командування США (CENTCOM) у соцмережі Х.

Ормузька протока. Фото: з відкритих джерел

З оприлюдненої інформації випливає, що атака відбулася нещодавно і для її реалізації війська США "успішно застосували кілька 5000-фунтових боєприпасів, що глибоко проникають".

Метою американського обстрілу стали укріплені ракетні позиції "вздовж іранського узбережжя поблизу Ормузької протоки".

"Іранські протикорабельні крилаті ракети на цих позиціях становили загрозу для міжнародного судноплавства у протоці", — пояснили у командуванні.

Читайте також на порталі "Коментарі" — серед союзників президента США Дональд Трамп зростає занепокоєння, що він втрачає контроль над перебігом війни з Іраном. Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела в адміністрації та політичних колах.

За їхніми словами, атаки Ірану на нафтові танкери в Ормузьку протоку змінюють правила гри та можуть змусити Вашингтон до подальшої ескалації. У Білому домі визнають: ситуація дедалі більше залежить від дій Тегерана.

"Ми завдали сильного удару, але саме Іран зараз вирішує, як довго триватиме конфлікт і чи доведеться вводити війська", — зазначив один із чиновників.

Також видання "Коментарі" повідомляло – президент США Дональд Трамп відмовився відновлювати переговори з Іраном, незважаючи на спроби Тегерана налагодити контакт із Вашингтоном. Про це повідомляє CNN із посиланням на чиновників Білого дому.




Джерело: https://x.com/CENTCOM/status/2034040698954031326
