Ормузька протока може бути розблокована: по яких важливих об'єктах Ірану вдарили США

Американські військові успішно атакували укріплені ракетні об'єкти Ірану вздовж узбережжя країни біля Ормузької протоки. Для ударів застосовувалися надважкі авіабомби блакитного проникнення. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у посту Центрального командування США (CENTCOM) у соцмережі Х.

З оприлюдненої інформації випливає, що атака відбулася нещодавно і для її реалізації війська США "успішно застосували кілька 5000-фунтових боєприпасів, що глибоко проникають".

Метою американського обстрілу стали укріплені ракетні позиції "вздовж іранського узбережжя поблизу Ормузької протоки".

"Іранські протикорабельні крилаті ракети на цих позиціях становили загрозу для міжнародного судноплавства у протоці", — пояснили у командуванні.

Читайте також на порталі "Коментарі" — серед союзників президента США Дональд Трамп зростає занепокоєння, що він втрачає контроль над перебігом війни з Іраном. Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела в адміністрації та політичних колах.

За їхніми словами, атаки Ірану на нафтові танкери в Ормузьку протоку змінюють правила гри та можуть змусити Вашингтон до подальшої ескалації. У Білому домі визнають: ситуація дедалі більше залежить від дій Тегерана.

"Ми завдали сильного удару, але саме Іран зараз вирішує, як довго триватиме конфлікт і чи доведеться вводити війська", — зазначив один із чиновників.

Також видання "Коментарі" повідомляло – президент США Дональд Трамп відмовився відновлювати переговори з Іраном, незважаючи на спроби Тегерана налагодити контакт із Вашингтоном. Про це повідомляє CNN із посиланням на чиновників Білого дому.



