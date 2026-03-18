Ормузька протока може бути розблокована: по яких важливих об'єктах Ірану вдарили США

Кравцев Сергей
Американські військові успішно атакували укріплені ракетні об'єкти Ірану вздовж узбережжя країни біля Ормузької протоки. Для ударів застосовувалися надважкі авіабомби блакитного проникнення. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у посту Центрального командування США (CENTCOM) у соцмережі Х.
Ормузька протока. Фото: з відкритих джерел
З оприлюдненої інформації випливає, що атака відбулася нещодавно і для її реалізації війська США "успішно застосували кілька 5000-фунтових боєприпасів, що глибоко проникають".
Метою американського обстрілу стали укріплені ракетні позиції "вздовж іранського узбережжя поблизу Ормузької протоки".
Читайте також на порталі "Коментарі" — серед союзників президента США Дональд Трамп зростає занепокоєння, що він втрачає контроль над перебігом війни з Іраном. Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела в адміністрації та політичних колах.
За їхніми словами, атаки Ірану на нафтові танкери в Ормузьку протоку змінюють правила гри та можуть змусити Вашингтон до подальшої ескалації. У Білому домі визнають: ситуація дедалі більше залежить від дій Тегерана.
Також видання "Коментарі" повідомляло – президент США Дональд Трамп відмовився відновлювати переговори з Іраном, незважаючи на спроби Тегерана налагодити контакт із Вашингтоном. Про це повідомляє CNN із посиланням на чиновників Білого дому.