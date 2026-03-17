Трамп отверг переговоры с Ираном и сделал резонансное заявление

Президент США Дональд Трамп отказался возобновлять переговоры с Ираном, несмотря на попытки Тегерана наладить контакт с Вашингтоном. Об этом сообщает CNN со ссылкой на чиновников Белого дома.

По данным источников, иранские чиновники в последние дни обращались к спецпосланнику с Ближнего Востока Стиву Виткоффу и другим представителям администрации США, пытаясь вернуться к диалогу. Впрочем, Трамп дал четкий сигнал своей команде – переговоры пока не ко времени.

В Белом доме объясняют: президент формально не отказывается от дипломатии, но хочет продолжения военной операции "Эпическая ярость".

"Он готов к переговорам, но не сейчас", — отметил один из чиновников.

В то же время глава МИД Ирана Аббас Арагчи отрицал какие-либо недавние контакты с американской стороной, обвинив США в срыве дипломатии из-за новых ударов.

Дополнительным фактором напряженности стала неопределенность в отношении верховного лидера Ирана Моджтаба Хаменеи. В Вашингтоне сомневаются, контролирует ли он ситуацию в стране. Сам Трамп пошел еще дальше, заявив журналистам, что не уверен даже в том, жив ли иранский лидер.

"Мы не знаем… жив он или нет. Его никто не видел", – сказал президент США.

Несмотря на предложения союзников выступить посредниками в переговорах по ядерной программе Ирана и завершении войны, Вашингтон отверг и эти инициативы.

Таким образом, США делают ставку на силовой сценарий, откладывая дипломатию на неопределенное время, что может еще больше усугубить ситуацию на Ближнем Востоке.

