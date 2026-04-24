Главная Новости Мир Ближний Восток Ормузский пролив на грани: Иран снова готов идти на радикальный шаг
Ормузский пролив на грани: Иран снова готов идти на радикальный шаг

США фиксируют новые мины и усиливают давление: мировой рынок нефти рискует столкнуться с беспрецедентным сбоем

24 апреля 2026, 12:11
Кравцев Сергей

Военное напряжение вокруг Ормузского пролива стремительно нарастает: США заявили о новой волне минирования со стороны Ирана. По данным американских военных, силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) начали устанавливать дополнительные морские мины в одном из самых стратегически важных узких мест мировой энергетики.

Ормузский пролив. Фото: из открытых источников

Как сообщают источники, операция была зафиксирована американскими силами, которые продолжают внимательно отслеживать ситуацию в регионе. Несмотря на то, что точное количество новых мин не раскрывается, известно, что речь идет о десятках единиц – в целом менее ста.

Эксперты предупреждают: происходящее может усугубить уже критическую ситуацию на глобальном рынке нефти. Международное энергетическое агентство ранее охарактеризовало текущие перебои как крупнейший сбой поставок в истории. В мирное время через Ормузский пролив проходило до 20% мировой нефти, однако сейчас судоходство резко сократилось – вместо сотен танкеров речь идет о единичных проходах.

Это уже второй случай минирования пролива с начала конфликта. При этом остается неизвестным, были ли полностью обезврежены мины, установленные ранее.

На фоне этих событий США усиливают свое военное присутствие и меры контроля в регионе, фактически формируя морскую блокаду. В Вашингтоне ранее заявляли, что значительная часть иранской инфраструктуры по производству и хранению мин была уничтожена, однако у Тегерана, по оценкам, остаются запасы вдоль побережья.

Ситуация в Ормузском проливе стремительно превращается в один из ключевых факторов нестабильности для мировой экономики.

Читайте также на портале "Комментарии" — мировые нефтяные рынки резко отреагировали на обострение ситуации вокруг Ормузского пролива: цены на сырьё подскочили более чем на 7% и впервые за долгое время превысили отметку в 100 долларов за баррель. Об этом сообщает Reuters.




Источник: https://www.axios.com/2026/04/23/iran-strait-hormuz-mines-trump
