Ормузька протока на межі: Іран знову готовий йти на радикальний крок

Військова напруга навколо Ормузької протоки стрімко наростає: США заявили про нову хвилю мінування з боку Ірану. За даними американських військових, сили Корпусу вартових ісламської революції (КСІР) почали встановлювати додаткові морські міни в одному із найстратегічніших важливих вузьких місць світової енергетики.

Ормузька протока. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляють джерела, операцію було зафіксовано американськими силами, які продовжують уважно відстежувати ситуацію в регіоні. Незважаючи на те, що точна кількість нових мін не розкривається, відомо, що йдеться про десятки одиниць – загалом менше ста.

Експерти попереджають: те, що відбувається, може посилити вже критичну ситуацію на глобальному ринку нафти. Міжнародне енергетичне агентство раніше охарактеризувало поточні перебої як найбільший збій постачання історії. У мирний час через Ормузьку протоку проходило до 20% світової нафти, проте зараз судноплавство різко скоротилося – замість сотень танкерів йдеться про поодинокі проходи.

Це вже другий випадок мінування протоки від початку конфлікту. При цьому залишається невідомим, чи були повністю знешкоджені міни, встановлені раніше.

На тлі цих подій США посилюють свою військову присутність та заходи контролю у регіоні, фактично формуючи морську блокаду. У Вашингтоні раніше заявляли, що значну частину іранської інфраструктури з виробництва та зберігання мін було знищено, однак у Тегерана, за оцінками, залишаються запаси вздовж узбережжя.

Ситуація в Ормузькій протоці стрімко перетворюється на один із ключових факторів нестабільності для світової економіки.

Читайте також на порталі "Коментарі" — світові нафтові ринки різко відреагували на загострення ситуації навколо Ормузької протоки: ціни на сировину підскочили більш ніж на 7% і вперше за довгий час перевищили позначку 100 доларів за барель. Про це повідомляє Reuters.



