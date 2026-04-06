Ормузский пролив оживает: действительно ли танкеры начали прорывать блокаду

Два танкера с сжиженным природным газом из Катара впервые с начала войны отправились в Ормузский пролив, что может стать переломным моментом для глобального энергетического рынка. Речь идет о судах Al Daayen и Rasheeda, которые с утра понедельника взяли курс на выход из Персидского залива.

По данным Bloomberg, танкеры загрузили СПГ еще в конце февраля, однако долгое время оставались в заливе из-за эскалации конфликта и фактической блокировки ключевого маршрута. Теперь их движение к востоку, в направлении Омана, может свидетельствовать о частичной разблокировке судоходства.

Ожидается, что Al Daayen направляется в Китай – крупнейшего покупателя катарского газа. В то же время эксперты отмечают: конечные пункты назначения могут изменяться из-за нестабильной ситуации безопасности.

С момента начала ударов США и Израиль по Ирану 28 февраля ни один полностью загруженный СПГ-танкер не проходил через пролив. Это привело к фактической блокировке около 20% мировых поставок сжиженного газа и оказало существенное влияние на энергетические рынки.

Несмотря на это, по данным Kpler, Катар сумел осуществить ограниченные поставки в Кувейт, используя маршруты, не требующие прохождения через Ормуз.

Аналитики считают, что если нынешний проход состоится без инцидентов, это откроет путь для разблокирования накопленных грузов в Персидском заливе. В то же время ситуация остается напряженной — Тегеран и дальше избирательно допускает суда, отдавая приоритет странам, которые считает политически приемлемыми.

Читайте на портале "Комментарии" — Иран частично смягчил свою позицию по Ормузскому проливу, заявив о готовности разрешить транзит отдельных судов. Речь идет исключительно о перевозке так называемых "товаров первой необходимости", в то время как для других кораблей проход остается закрытым. Об этом сообщает CNN.



