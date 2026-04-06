Ормузька протока оживає: чи справді танкери почали проривати блокаду

Два танкери зі скрапленим природним газом із Катару вперше з початку війни вирушили до Ормузької протоки, що може стати переломним моментом для глобального енергетичного ринку. Йдеться про судна Al Daayen і Rasheeda, які зранку понеділка взяли курс на вихід із Перської затоки.

За даними Bloomberg, танкери завантажили СПГ ще наприкінці лютого, однак тривалий час залишалися у затоці через ескалацію конфлікту та фактичне блокування ключового маршруту. Тепер їхній рух на схід, у напрямку Оману, може свідчити про часткове розблокування судноплавства.

Очікується, що Al Daayen прямує до Китай – найбільшого покупця катарського газу. Водночас експерти наголошують: кінцеві пункти призначення можуть змінюватися через нестабільну безпекову ситуацію.

З моменту початку ударів США та Ізраїль по Іран 28 лютого жоден повністю завантажений СПГ-танкер не проходив через протоку. Це призвело до фактичного блокування близько 20% світових поставок скрапленого газу та суттєво вплинуло на енергетичні ринки.

Попри це, за даними Kpler, Катар зумів здійснити обмежені поставки до Кувейт, використовуючи маршрути, що не потребують проходження через Ормуз.

Аналітики вважають: якщо нинішній прохід відбудеться без інцидентів, це відкриє шлях для розблокування накопичених вантажів у Перській затоці. Водночас ситуація залишається напруженою — Тегеран і надалі вибірково допускає судна, надаючи пріоритет країнам, які вважає політично прийнятними.

Іран частково пом'якшив свою позицію щодо Ормузької протоки, заявивши про готовність дозволити транзит окремих судів. Йдеться виключно про перевезення так званих "товарів першої необхідності", тоді як для інших кораблів прохід залишається закритим. Про це повідомляє CNN.




