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Ормузский пролив погрузился в "тьму": к чему привели новые удары США и Ирана

После ударов США и Ирана суда все чаще отключают транспондеры, а борьба за контроль над ключевой нефтяной артерией мира лишь обостряется.

13 июля 2026, 14:56
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Кравцев Сергей

Эскалация конфликта между США и Ираном все сильнее влияет на судоходство в Ормузском проливе – один из важнейших транспортных коридоров мирового энергетического рынка. По данным Kpler, которые проанализировало Bloomberg, в последние дни все больше судов проходят пролив с выключенными транспондерами, фактически скрывая свое местонахождение.

Ормузский пролив погрузился в "тьму": к чему привели новые удары США и Ирана

Ормузский пролив. Фото: из открытых источников

Лишь в воскресенье через Ормузский пролив таким способом прошли шесть судов с сырьевыми грузами. За несколько предыдущих дней количество так называемых "темных" рейсов даже превышало число судов, которые можно было отследить через международные системы мониторинга.

В то же время в понедельник утром, согласно данным систем наблюдения, через пролив вообще не было зафиксировано прохождение ни одного судна. Аналитики связывают это с резким ростом рисков после взаимных ударов США и Ирана, а также противоречивых заявлений сторон по контролю над судоходством.

Фактически прекратил работу и южный морской коридор вдоль побережья Омана, поддерживаемый США. В то же время отдельные судовладельцы используют северный маршрут, который Иран называет безопасным, хотя его прохождение может сопровождаться дополнительным собранием и риском попасть под американские санкции.

Ситуацию дополнительно усложнили атаки иранских сил на коммерческие суда. За последнюю неделю были зафиксированы четыре таких инцидента, а Корпус стражей Исламской революции сообщил о задержании двух судов, которые, по версии Тегерана, двигались по "незаконному маршруту".

Эксперты отмечают, что практика скрытого прохождения Ормузского пролива стала распространяться весной, когда танкеры с нефтью Объединенных Арабских Эмиратов начали выключать транспондеры. Именно это отчасти помогло избежать острого дефицита нефти на мировом рынке, однако нынешнее обострение снова создает серьезные риски для глобальных поставок энергоносителей.

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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-13/ships-pass-through-hormuz-in-secret-as-us-and-iran-trade-strikes
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