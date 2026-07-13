Ормузька протока занурилася в "темряву": до чого призвели нові удари США та Ірану

Ескалація конфлікту між США та Іраном дедалі сильніше впливає на судноплавство в Ормузькій протоці – одному з найважливіших транспортних коридорів світового енергетичного ринку. За даними Kpler, які проаналізувало Bloomberg, останніми днями дедалі більше суден проходять протоку із вимкненими транспондерами, фактично приховуючи своє місцеперебування.

Ормузька протока. Фото: з відкритих джерел

Лише в неділю через Ормузьку протоку таким способом пройшли шість суден із сировинними вантажами. Упродовж кількох попередніх днів кількість так званих "темних" рейсів навіть перевищувала число суден, які можна було відстежити через міжнародні системи моніторингу.

Водночас у понеділок вранці, згідно з даними систем спостереження, через протоку взагалі не було зафіксовано проходження жодного судна. Аналітики пов'язують це з різким зростанням ризиків після взаємних ударів США та Ірану, а також суперечливих заяв сторін щодо контролю над судноплавством.

Фактично припинив роботу й південний морський коридор уздовж узбережжя Оману, який підтримують США. Натомість окремі судновласники використовують північний маршрут, який Іран називає безпечним, хоча його проходження може супроводжуватися додатковими зборами та ризиком потрапити під американські санкції.

Ситуацію додатково ускладнили атаки іранських сил на комерційні судна. За останній тиждень було зафіксовано чотири такі інциденти, а Корпус вартових Ісламської революції повідомив про затримання двох суден, які, за версією Тегерана, рухалися "незаконним маршрутом".

Експерти зазначають, що практика прихованого проходження Ормузької протоки стала поширюватися ще навесні, коли танкери з нафтою Об'єднаних Арабських Еміратів почали вимикати транспондери. Саме це частково допомогло уникнути гострого дефіциту нафти на світовому ринку, однак нинішнє загострення знову створює серйозні ризики для глобальних поставок енергоносіїв.

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