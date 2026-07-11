Удари США по Ірану були марними: що знову зафіксували супутники

Супутникові знімки свідчать, що Іран, ймовірно, приступив до відновлення об'єктів своєї ядерної інфраструктури, пошкоджених під час американських авіаударів. Про це повідомляє CNN, посилаючись на аналіз нових супутникових зображень кількох стратегічно важливих майданчиків.

Іран. Фото: з відкритих джерел

Найбільшу активність експерти зафіксували на об'єкті в районі Парчіна неподалік Тегерана, а також на комплексі, відомому як "Гора Піксакс". Обидва об'єкти раніше неодноразово зазнавали ударів під час військової операції США проти Ірану і вважаються важливими елементами іранської ядерної програми.

За оцінкою аналітиків, зафіксовані будівельні роботи можуть свідчити про спроби Тегерана відновити пошкоджену інфраструктуру. Якщо ці висновки підтвердяться, може йтися про порушення рамкової угоди між Іраном та США, укладеної кілька тижнів тому. Документ передбачав зобов'язання Тегерана відмовитися від будь-яких дій, пов'язаних із розробкою або одержанням ядерної зброї.

Особливу увагу викликає той факт, що ознаки відновлювальних робіт з'явилися ще до заяви президента США Дональда Трампа про те, що досягнуті раніше домовленості фактично втратили чинність. Після цього Вашингтон відновив удари по іранських об'єктах, звинувативши Тегеран у недотриманні умов меморандуму.

Офіційний Іран поки що не коментував публікацію супутникових знімків. Однак поява таких даних може ще більше ускладнити відносини між двома країнами та посилити міжнародні побоювання щодо подальшого розвитку іранської ядерної програми. Експерти попереджають, що будь-які ознаки відновлення подібних об'єктів можуть стати новим приводом для ескалації напруженості на Близькому Сході.

Читайте також на порталі "Коментарі" — США поставили Ірану ультиматум: Тегерану дали останній шанс уникнути нової великої війни.



