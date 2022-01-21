Ответ на борьбу за права: талибы избили и арестовали женщин-активисток

Боевики Талибана провели обыски в домах активистов за права женщин в Кабуле, избив и арестовав женщин за ряд действий, очевидно, спровоцировавших недавние демонстрации. Об этом сообщает The Guardian.

Афганские женщины скандируют лозунги и держат баннеры во время протеста за права женщин в Кабуле - The Guardian

Тамана Заряби Париани и Паравана Ибрагимхель, которые участвовали в серии протестов, проходивших в Кабуле за последние несколько месяцев, были схвачены 19 января вечером вооруженными людьми, утверждавшими, что они из разведывательного отдела Талибана.

Незадолго до задержания Париани и ее сестер в социальных сетях были опубликованы кадры, на которых видно, как она кричит о помощи, мол, талибы стучат в ее дверь.

"Помогите, пожалуйста, к нам домой пришли талибы... Дома только мои сестры", — говорит она в клипе.

На кадрах Associated Press с места происшествия 20 января видно, что металлические входные двери квартиры лежат помятыми. Свидетель сказал, что вооруженные люди поднялись в квартиру Паряни на третьем этаже и начали стучать во входную дверь, приказывая ей открыть.

Представитель назначенной талибами полиции в Кабуле генерал Мобин Хан написал в Твиттере, что пост в соцсети Париани был сфабрикован драмой. Пресс-секретарь разведки Талибана Халид Хамраз не подтверждал и не опроверг арест.

Халид Хамраз написал в Твиттере, что "оскорбления религиозных и национальных ценностей афганского народа больше не терпятся", ссылаясь на воскресный митинг, во время которого протестующие, казалось, сожгли белую паранджу, одежду от головы до ног, оставляющую только сетчатое отверстие для глаз.

Хамраз обвинил правозащитников в позоре новых правителей Афганистана и их сил безопасности, чтобы получить убежище на западе.

Сообщалось о подобных рейдах в домах протестующих в Кабуле. Афганская демонстрантка, чье имя было скрыто, чтобы защитить ее, сказала, что она испытала физическое нападение и была ранена. Она рассказала Guardian, что талибы посетили ее дом, "напали" и "жестоко избили" ее. Ее местонахождение сейчас неизвестно.

"Талибан патрулировал у наших домов со [среды] дня. Я разговаривал с Таманой вечером, а затем около 9 вечера увидел видео, где она просит помощи. Мы пытались позвонить ей с наших телефонов, но телефон был выключен. Когда мы поняли, что они один за другим обыскивали наши дома, остальные решили спрятаться ", – рассказала Вахида Амири, 33-летняя библиотекарша и вторая демонстрантка, также в бегстве.

На воскресной демонстрации женщины несли плакаты с требованиями равных прав и восклицали: "Справедливость!" Они сказали, что их могут заставить носить хиджаб. Организаторы демонстрации сказали, что Париани присутствовала на разогнанном протесте.

Париани принадлежит к правозащитной группе под названием "Искатели справедливости", которая организовала несколько демонстраций в Кабуле, включая воскресный. Участники не говорили публично об аресте Париани, но распространяли ее видео.

"Очевидно, что Талибан усиливает свои атаки на гражданское пространство, а точнее на женщин, являющихся пионерами гражданского пространства. Более месяца мы наблюдаем, как Талибан подавляет инакомыслие и усиливает свои атаки на протестующих по всему Афганистану", – сказал Шахарзад Акбар, глава Независимой комиссии по правам человека Афганистана.

Хизер Барр, заместитель директора женского отдела Human Rights Watch сказала, что реакция Талибана была признаком страха.

"Вроде трудно понять, почему "Талибан" имел такую жестокую реакцию на 25 женщин, которые стояли на тротуаре и мирно протестовали. Но их опасения имеют смысл, когда вы видите, насколько сильны и смелы эти женщины, которые выходят снова и снова даже перед лицом эскалации насилия со стороны Талибана", – сказала Хизер Барр.

Как сообщали ранее "Комментарии", талибы приказали отрубить головы манекенов, описывая их как "идолов", запрещенных исламом.

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