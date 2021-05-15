С начала боевых действий между Израилем и сектором Газы погибли 42 ребенка. Таки данные привели в сообщении в ЮНИСЕФ в Палестине в Twitter, пишет УНИАН.

Озвучено количество детей, которые стали жертвами боевых действий между Израилем и сектором Газы - фото из открытых источников

"Вчера вечером в секторе Газы были убиты еще восемь палестинских детей: самому младшему четыре года, самому старшему 15. С начала эскалации 5 дней назад в секторе Газы были убиты 40 детей и еще 2 — в Израиле", — рассказали в организации.

К слову, ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая.

Напомним, что обострение палестино-израильского конфликта продолжается. Кандидат политических наук, преподаватель Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко Александр Мишин отмечает, что террористы из Сектора Газа выпустили более тысячи ракет по израильским городам. Это, по его словам, ведёт к снижению эффективности работы тактической системы ПРО "Железный купол" из-за интенсивности и массовости ракетных обстрелов. Параллельно происходит втягивание в беспорядки арабского населения в Израиле, за пределами населенных пунктов Западного Берега реки Иордан, переросшее в наиболее массовое за последние годы уличное противостояние со многими пострадавшими. МАГАВ (пограничная полиция, военизированное подразделение полиции Израиля – прим. ред.) наводит порядок в городах, но необходимо время.

В материале нашего издания также сообщалось, что одним из самых обсуждаемых вопросов последних дней является напряженная военная ситуация между Палестиной и Израилем. За эскалацией на Ближнем Востоке, затаив дыхание, наблюдает все мировое сообщество. "Комментарии" обратились к экспертам, дабы понять, какие выводы из происходящего важно сделать Украине и повлияет ли этот конфликт на нас.









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