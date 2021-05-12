Обострение палестино-израильского конфликта: какие есть варианты развития событий

Обострение палестино-израильского конфликта продолжается.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Что происходит сейчас и какие есть варианты развития событий и варианты выхода из кризиса? С этими вопросами порталу "Комментарии" помогли разобраться эксперты.

Кандидат политических наук, преподаватель Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко Александр Мишин отмечает, что террористы из Сектора Газа выпустили более тысячи ракет по израильским городам. Это, по его словам, ведёт к снижению эффективности работы тактической системы ПРО "Железный купол" из-за интенсивности и массовости ракетных обстрелов.

"Параллельно происходит втягивание в беспорядки арабского населения в Израиле, за пределами населенных пунктов Западного Берега реки Иордан, переросшее в наиболее массовое за последние годы уличное противостояние со многими пострадавшими. МАГАВ (пограничная полиция, военизированное подразделение полиции Израиля – прим. ред.) наводит порядок в городах, но необходимо время. ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля – прим. ред.) проводит операции по ликвидации террористической инфраструктуры на территории Сектора Газа с целью нанесения ей максимального урона. Однако тактика использования ХАМАС (палестинское исламистское движение, правящее в секторе Газа – прим. ред.) жилых кварталов в качестве защитного щита от ударов израильских ВВС дает свои результаты. Ведь израильтянам приходится действовать очень точно, чтобы избежать гибели мирных жителей", — описывает эксперт обстановку на данный момент.

По словам Александра Мишина, ЦАХАЛ усиливает концентрацию войск Южного военного округа, в т.ч. бронетехники, на границах Сектора Газа. При этом правительство Нетаньяху сейчас ослаблено изнурительными и проблемными коалиционными переговорами, и решение о наземной операции против цитадели ХАМАС может даться с очень большим трудом.

"Риски военных потерь – вот что сейчас взвешивают для принятия финального решения, — поясняет эксперт. — Израильское руководство анализирует возможности активизации террористов "Хезболлы" в Ливане, а также риски атак на еврейские общины в странах ЕС, особенно в тех, где есть большие сообщества мусульманских мигрантов из арабских стран. Политическое же руководство ХАМАС по этой причине предлагает сделку по традиционной схеме "финансы в обмен на прекращение дестабилизации". Ведь они уже достигли части своих целей, показали, что в силовом плане сильнее ФАТХ ("Движение за национальное освобождение Палестины" – палестинская военизированная организация и политическая партия; одна из ведущих партий Палестинской автономии – прим. ред.) в борьбе против Израиля, и теперь получат больше помощи от своих внешних доноров".

Координатор направления международной политики Центра политических исследований "Доктрина" Денис Москалик считает, что есть три основных варианта развития событий.

1. Продолжение обстрелов со стороны Газы и бомбардировок со стороны Израиля.

"Израиль в этом случае будет придерживаться оборонительной тактики", — поясняет эксперт.

2. Сухопутная операция Израиля в Газе.

"Израиль идет в наступление и проводит зачистку в Секторе Газа, уничтожая боевиков и запасы ракет на земле", — разъясняет Денис Москалик.

3. Деэскалация.

"Выход из кризиса будет после прекращения огня и достижения перемирия при участии международных посредников", — отмечает эксперт.

Напомним, столкновения между палестинцами и сотрудниками израильской полицией вновь вспыхнули в Восточном Иерусалиме, — в районе мечети Аль-Акса.

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