Партнерству может прийти конец: Байден провел "предупредительный" разговор с Нетаньяху

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху предупредил его, что дальнейшая политика Штатов в отношении Сектора Газа будет зависеть от того, что Израиль будет делать для предотвращения жертв среди гражданских. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в коммюнике Белого дома по итогам разговора.

Байден и Нетаньяху. Фото: из открытых источников

Отмечается, что Джо Байден назвал недопустимыми удары по гуманитарным работникам и общую гуманитарную ситуацию, сложившуюся в секторе Газа.

"(Байден) четко подчеркнул необходимость того, чтобы Израиль объявил и реализовал серию конкретных и измеримых шагов для решения проблем, связанных с нанесением вреда гражданским, гуманитарными проблемами и безопасностью волонтеров. Он дал понять, что политика США в отношении Газы будет определяться нашей оценкой неотложных действий Израиля по этим направлениям", – говорится в сообщении.

Президент США также подчеркнул необходимость немедленного прекращения огня для улучшения гуманитарной ситуации и призвал Нетаньяху дать полномочия переговорщикам для безотлагательного достижения договоренности, что позволит освободить заложников.

Байден и Нетаньяху говорили также о публичных угрозах Ирана в адрес Израиля.

Уже после разговора Байдена и Нетаньяху издание "The Times of Israel" сообщило, что после смертоносного удара по конвою World Central Kitchen и напряженного разговора с президентом США Джо Байденом кабинет безопасности Израиля решил улучшить гуманитарную ситуацию в Секторе Газа.

Израиль временно откроет порт Ашдод для гуманитарных поставок и откроет переход Эрез на севере Сектора Газа.

"Увеличение помощи позволит предотвратить гуманитарный кризис и имеет решающее значение для обеспечения продолжения боевых действий и достижения целей войны", – заявил Нетаньяху.

Читайте также на портале "Комментарии" - Ближний Восток снова в огне: что происходит и в чем заинтересована Украина.



