Партнерству может прийти конец: Байден провел "предупредительный" разговор с Нетаньяху

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Кравцев Сергей
Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху предупредил его, что дальнейшая политика Штатов в отношении Сектора Газа будет зависеть от того, что Израиль будет делать для предотвращения жертв среди гражданских. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в коммюнике Белого дома по итогам разговора.
Байден и Нетаньяху. Фото: из открытых источников
Отмечается, что Джо Байден назвал недопустимыми удары по гуманитарным работникам и общую гуманитарную ситуацию, сложившуюся в секторе Газа.
Президент США также подчеркнул необходимость немедленного прекращения огня для улучшения гуманитарной ситуации и призвал Нетаньяху дать полномочия переговорщикам для безотлагательного достижения договоренности, что позволит освободить заложников.
Байден и Нетаньяху говорили также о публичных угрозах Ирана в адрес Израиля.
Уже после разговора Байдена и Нетаньяху издание "The Times of Israel" сообщило, что после смертоносного удара по конвою World Central Kitchen и напряженного разговора с президентом США Джо Байденом кабинет безопасности Израиля решил улучшить гуманитарную ситуацию в Секторе Газа.
Израиль временно откроет порт Ашдод для гуманитарных поставок и откроет переход Эрез на севере Сектора Газа.
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сегодня, 07:11
"Незважаючи на нестачу снарядів, ЗСУ вдалося стабілізувати ситуацію на фронті, — Зеленський" Что он курит по вечерам, чтобы такую чушь гнать. И дня не проходит, чтобы километр территорий не здали, а у него ситуация стабилизована. Начался процесс здачи Часов Яра, уже здали одну улицу, а у него "стабилизовано". Ох и наркоман конченный, выблядок ссучий. Разворовали всю помощь, твари и у них все стабилизовано. С этой наркоманской властью никакой перемогы не будет, только здача и здача территорий будет. Будь ты, клоун наркоманский, проклят и вся твоя родня.