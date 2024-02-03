Ближний Восток снова в огне: что происходит и в чем заинтересована Украина

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Кравцев Сергей
Президент США Джо Байден подтвердил, что Вооруженные силы его страны нанесли удары по объектам в Ираке и Сирии, которые иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) и связанные с ним боевики используют для нападения на американские войска. Тем временем Израиль, хоть и менее интенсивно, продолжает операцию против ХАМАС в Секторе Газа. О чем говорит происходящее сейчас на Ближнем Востоке? Какие есть варианты развития событий? Как это может повлиять на российско-украинскую войну? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Ракетный удар. Фото: из открытых источников
Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко акцентирует, что израильтяне совместно с американцами и рядом своих европейских союзников ищут пути продолжения проведения операции, цель которой – сломать хребет ХАМАСу. Как минимум.
По его словам, арабский мир, Турция, противники и даже союзники Израиля призывают прекратить операцию в Секторе Газа, в результате которой якобы погибло более 25 тысяч гражданских. Поставить на паузу военные действия.
Логичны, по его словам, и американские удары по объектам КСИР в Ираке и Сирии. Все понимают, что за "погорячением" ситуации на Ближнем Востоке стоит Иран. И нужно давить его прокси везде, где только можно.
Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян, комментируя расширение зоны конфликта на Ближнем Востоке, отмечает, что дестабилизация миропорядка продолжается. И трещины теперь, акцентирует он, расползаются дальше от точек, где он уже раскололся. Как в Украине, на Ближнем Востоке и так далее.
Так что, заключает он, решительные действия США связаны не только с глобальными процессами, но и с экономическими угрозами для Запада.
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Антон
3 февраля 2024, 16:17
*автоудаление Балбесы, на фото не "Ракетный удар", а массовый выпуск тепловых ловушек, от ракет.