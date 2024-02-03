Ближний Восток снова в огне: что происходит и в чем заинтересована Украина

Президент США Джо Байден подтвердил, что Вооруженные силы его страны нанесли удары по объектам в Ираке и Сирии, которые иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) и связанные с ним боевики используют для нападения на американские войска. Тем временем Израиль, хоть и менее интенсивно, продолжает операцию против ХАМАС в Секторе Газа. О чем говорит происходящее сейчас на Ближнем Востоке? Какие есть варианты развития событий? Как это может повлиять на российско-украинскую войну? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

Украина заинтересована в убедительной победе израильтян

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко акцентирует, что израильтяне совместно с американцами и рядом своих европейских союзников ищут пути продолжения проведения операции, цель которой – сломать хребет ХАМАСу. Как минимум.

"Кроме того, ведется поиск возможности формирования Палестинского государства. Но это более дальняя перспектива", – отмечает эксперт.

По его словам, арабский мир, Турция, противники и даже союзники Израиля призывают прекратить операцию в Секторе Газа, в результате которой якобы погибло более 25 тысяч гражданских. Поставить на паузу военные действия.

"Именно поэтому ЦАХАЛ (израильская армия) на текущий момент полномасштабные операции трансформировал в проведение рейдов по средней и южной части Газы, уничтожая очаги сопротивления и базы ХАМАС", – поясняет генерал.

Логичны, по его словам, и американские удары по объектам КСИР в Ираке и Сирии. Все понимают, что за "погорячением" ситуации на Ближнем Востоке стоит Иран. И нужно давить его прокси везде, где только можно.

"Украина заинтересована в том, чтоб ситуация на Ближнем Востоке стабилизировалась как можно быстрее. В том числе – убедительной победой израильтян. Это будет наглядный пример борьбы с терроризмом. В их случае – с ХАМАС. В нашем случае, когда придет время – победа над таким большим террористом как целое российское государство. Ну, когда ситуация на Ближнем Востоке стабилизируется, это даст возможность Западу сосредоточить больше усилий на помощи Украине", – констатирует Игорь Романенко.

США должны демонстрировать свою решительность

Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян, комментируя расширение зоны конфликта на Ближнем Востоке, отмечает, что дестабилизация миропорядка продолжается. И трещины теперь, акцентирует он, расползаются дальше от точек, где он уже раскололся. Как в Украине, на Ближнем Востоке и так далее.

"США должны демонстрировать свою решительность, дефицит которой на протяжении достаточно длительного времени фактически привел к активизации дестабилизирующих сил (РФ, Иран, Северная Корея, ряд квазигосударственных образований типа Талибан, ХАМАС, Хезболла, йеменские хуситы и так далее). Те же действия йеменских хуситов, которые нападают на корабли в Красном море, несут прямую угрозу международной торговле. Львиная ее часть между Азией и евроатлантическим пространством происходит именно через акваторию вблизи Йемена, а также Суэцкий канал. И такая дестабилизация серьезно бьет по экономической стабильности евроатлантического пространства", – поясняет Олег Саакян.

Так что, заключает он, решительные действия США связаны не только с глобальными процессами, но и с экономическими угрозами для Запада.

"Плюс — в США год выборов. И Байден не может себе позволить вяло реагировать на те или иные откровенно антиамериканские действия", – отмечает политолог.

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