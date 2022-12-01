Пентагон заявил о смерти лидера Исламского государства

Бойцы Свободной сирийской армии, противостоящей сирийскому режиму, провели операцию, в ходе которой был убит лидер Исламского государства Абу аль-Хасан аль-Хашими аль-Кураиши. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Центральное Командование Вооруженных Сил США.

Исламские террористы. Фото: из открытых источников

Ликвидация боевика считается сильнейшим ударом по террористической организации.



"Смерть Абу Хасана аль-Хашими аль-Кураиши является еще одним ударом по ИГИЛ. Эта операция была проведена Свободной сирийской армией в сирийской провинции Дара", — заявил спикер Центрального Командования США полковник Джо Бучино.

Эту новость прокомментировал также спикер Белого дома Джон Кирби.

"Мы приветствуем новости о том, что следующий лидер Исламского государства больше не ходит по земле", – сказал он.

Исламское государство подтвердило смерть своего лидера и сообщило, что он погиб, "борясь с врагами Бога".

Как отмечает издание Reuters, ни один американский солдат не принимал участия в ликвидации Абу аль-Хасан аль-Хашими аль-Кураиши. Свободная сирийская армия – это группа, выступающая против правительства Башара Асада. На территории контролируемой сирийской оппозицией находится американский гарнизон аль-Танф на востоке Сирии.



Интересно, что это уже второй лидер Исламского государства, убитый с начала 2022 года.



Ранее портал "Комментарии" сообщал о терактах, произошедших в Афганистане.



Также "Комментарии" писали о сирийских войсках, которые уничтожили производство иранских дронов-камикадзе. Вероятно, именно с этого места производства Российская федерация получала беспилотные летательные аппараты.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!