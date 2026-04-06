Переговорщики Трампа потерпели фиаско: о чем так и не удалось договориться

Переговоры между США и Ираном о прекращении огня оказались на грани провала, что резко повышает риск масштабной войны на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники в США, Израиле и регионе.

По данным издания, администрация Дональда Трампа передала Тегерану несколько вариантов соглашения, однако иранская сторона их отвергла. Изначально установленный 10-дневный ультиматум истекал в понедельник, но из-за отсутствия прогресса Белый дом продлил его еще на 20 часов — до вечера вторника.

Собеседники издания считают, что шансы на сделку в ближайшие двое суток минимальны. При этом нынешняя попытка – фактически последняя возможность избежать крупной эскалации. В противном случае рассматривается сценарий массированных ударов по гражданской и энергетической инфраструктуре Ирана с ответными атаками по объектам стран Персидского залива.

"Есть хорошие шансы, но, если сделки не будет – я там всё взорву", — заявил Трамп.

Источники утверждают, что план масштабной американо-израильской воздушной кампании уже полностью готов.

Переговоры проходят при участии посредников из Пакистан, Египет и Турция. Контакты также поддерживаются напрямую между спецпосланником Стив Уиткофф и главой МИД Ирана Аббас Арагчи.

Обсуждается двухэтапная схема: 45-дневное перемирие с последующими переговорами о полном завершении войны. Однако ключевые рычаги давления Тегерана – контроль над Ормузским проливом и запасы высокообогащённого урана остаются неприкосновенными.

В Тегеране дают понять: уступок не будет. Более того, иранские военные заявили, что ситуация в Ормузском проливе "никогда не вернётся" к довоенному состоянию – особенно для США и Израиля.

