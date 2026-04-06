Переговорники Трампа зазнали фіаско: про що так і не вдалося домовитись

Переговори між США та Іраном про припинення вогню опинилися на межі провалу, що різко підвищує ризик масштабної війни на Близькому Сході. Про це повідомляє Axios з посиланням на джерела у США, Ізраїлі та регіоні.

За даними видання, адміністрація Дональда Трампа передала Тегерану кілька варіантів угоди, проте іранська сторона відкинула їх. Спочатку встановлений 10-денний ультиматум спливав у понеділок, але через відсутність прогресу Білий дім продовжив його ще на 20 годину — до вечора вівторка.

Співрозмовники видання вважають, що шанси на угоду в найближчі дві доби є мінімальними. При цьому нинішня спроба – фактично остання нагода уникнути великої ескалації. В іншому випадку розглядається сценарій масованих ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі Ірану з атаками у відповідь по об'єктах країн Перської затоки.

"Є хороші шанси, але якщо угоди не буде – я там все підірву", — заявив Трамп.

Джерела стверджують, що план масштабної американсько-ізраїльської повітряної кампанії вже готовий.

Переговори відбуваються за участю посередників із Пакистану, Єгипту та Туреччини. Контакти також підтримуються безпосередньо між спецпосланцем Стів Віткофф та главою МЗС Ірану Аббас Арагчі.

Обговорюється двоетапна схема: 45-денне перемир'я із наступними переговорами про повне завершення війни. Однак ключові важелі тиску Тегерана – контроль над Ормузькою протокою та запаси високозбагаченого урану залишаються недоторканними.

У Тегерані дають зрозуміти: поступок не буде. Більше того, іранські військові заявили, що ситуація в Ормузькій протоці "ніколи не повернеться" до довоєнного стану – особливо для США та Ізраїлю.

