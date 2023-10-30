Переговоры между Израилем и ХАМАС по заложникам сорвались: СМИ узнали причину

Переговоры представителей Израиля и ХАМАС по освобождению заложников зашли в тупик, поскольку террористы отказались гарантировать, что отпустят большое число иностранцев. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "NBC News".

Боевики ХАМАС. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что информацию о причине провала переговоров им предоставил неназванный бывший американский чиновник.

"ХАМАС настаивает на получении топлива… Израильская и американская стороны, а также другие страны хотят освободить большое число своих граждан", — рассказал он.

При этом экс-чиновник из США и неназванный израильский дипломат заявили изданию, что переговоры провалились перед тем, как Израиль решил расширить свою наземную операцию в Секторе Газа в пятницу, 27 октября.

"В четверг переговоры шли очень хорошо, и переговорщики надеялись, что в выходные удастся достичь соглашения. Однако в начале пятницы возникли разногласия, которые привели к тому, что переговоры застопорились", — заявил дипломат.

По информации "NBC", переговоры между Израилем и ХАМАС об освобождении 239 заложников, в том числе детей и стариков, продолжаются с тех пор, как боевики вторглись в Израиль 7 октября. Примерно половина пленных — это люди с паспортами 25 иностранных государств.

Читайте также на портале "Комментарии" — спустя три недели после нападения ХАМАС на Израиль, армия последнего (ЦАХАЛ) заявила о расширении наземной операции в секторе Газа. Такое решения якобы принято после того, как переговоры об освобождении заложников зашли в тупик. Как события в этом конфликте могут развиваться дальше? Что это значит в ракурсе российско-украинского войны и собственно глобального противостояния, которое, похоже, накрывает мир? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



