Переговоры между Израилем и ХАМАС по заложникам сорвались: СМИ узнали причину

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Кравцев Сергей
Переговоры представителей Израиля и ХАМАС по освобождению заложников зашли в тупик, поскольку террористы отказались гарантировать, что отпустят большое число иностранцев. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "NBC News".
Боевики ХАМАС. Фото: из открытых источников
В материале говорится, что информацию о причине провала переговоров им предоставил неназванный бывший американский чиновник.
При этом экс-чиновник из США и неназванный израильский дипломат заявили изданию, что переговоры провалились перед тем, как Израиль решил расширить свою наземную операцию в Секторе Газа в пятницу, 27 октября.
По информации "NBC", переговоры между Израилем и ХАМАС об освобождении 239 заложников, в том числе детей и стариков, продолжаются с тех пор, как боевики вторглись в Израиль 7 октября. Примерно половина пленных — это люди с паспортами 25 иностранных государств.
Читайте также на портале "Комментарии" — спустя три недели после нападения ХАМАС на Израиль, армия последнего (ЦАХАЛ) заявила о расширении наземной операции в секторе Газа. Такое решения якобы принято после того, как переговоры об освобождении заложников зашли в тупик. Как события в этом конфликте могут развиваться дальше? Что это значит в ракурсе российско-украинского войны и собственно глобального противостояния, которое, похоже, накрывает мир? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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