logo

BTC/USD

34590.00

ETH/USD

1817.68

LTC/USD

69.68

USD/UAH

37.60

EUR/UAH

40.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Ближний Восток Переговоры между Израилем и ХАМАС по заложникам сорвались: СМИ узнали причину
commentss НОВОСТИ Все новости

Переговоры между Израилем и ХАМАС по заложникам сорвались: СМИ узнали причину

Сторонам так и не удалось избкжать разногласий, которые привели к тому, что переговоры застопорились

сегодня, 17:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Переговоры представителей Израиля и ХАМАС по освобождению заложников зашли в тупик, поскольку террористы отказались гарантировать, что отпустят большое число иностранцев. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "NBC News".

Переговоры между Израилем и ХАМАС по заложникам сорвались: СМИ узнали причину

Боевики ХАМАС. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что информацию о причине провала переговоров им предоставил неназванный бывший американский чиновник.


"ХАМАС настаивает на получении топлива… Израильская и американская стороны, а также другие страны хотят освободить большое число своих граждан", — рассказал он.

При этом экс-чиновник из США и неназванный израильский дипломат заявили изданию, что переговоры провалились перед тем, как Израиль решил расширить свою наземную операцию в Секторе Газа в пятницу, 27 октября.

"В четверг переговоры шли очень хорошо, и переговорщики надеялись, что в выходные удастся достичь соглашения. Однако в начале пятницы возникли разногласия, которые привели к тому, что переговоры застопорились", — заявил дипломат.

По информации "NBC", переговоры между Израилем и ХАМАС об освобождении 239 заложников, в том числе детей и стариков, продолжаются с тех пор, как боевики вторглись в Израиль 7 октября. Примерно половина пленных — это люди с паспортами 25 иностранных государств.

Читайте также на портале "Комментарии" — спустя три недели после нападения ХАМАС на Израиль, армия последнего (ЦАХАЛ) заявила о расширении наземной операции в секторе Газа. Такое решения якобы принято после того, как переговоры об освобождении заложников зашли в тупик. Как события в этом конфликте могут развиваться дальше? Что это значит в ракурсе российско-украинского войны и собственно глобального противостояния, которое, похоже, накрывает мир? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!