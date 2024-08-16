Переговоры по прекращению огня в секторе Газа возобновились, но есть нюанс

Международные посредники в четверг провели новый раунд переговоров, направленный на прекращение войны между Израилем и ХАМАС и обеспечение освобождения десятков заложников. Потенциальное соглашение рассматривается как лучшая надежда на преодоление регионального конфликта. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "AP".

Переговоры по прекращению огня в секторе Газа. Фото: из открытых источников

Отмечается, что Соединенные Штаты, Катар и Египет встретились с израильской делегацией в Катаре. Не принимавший непосредственного участия ХАМАС обвиняет Израиль в добавлении новых требований к предварительному предложению, которое имело поддержку США и международного сообщества и с которым ХАМАС согласился в принципе.

Спикер ХАМАС заявил, что он не будет участвовать в переговорах, поскольку уже представил собственное мирное предложение.

Спикер Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби назвал переговоры важным шагом и сказал, что они, как ожидается, будут продолжаться в пятницу. Он сказал, что предстоит еще много работы, учитывая сложность соглашения.

Стоит напомнить, в июле ХАМАС дал свое первоначальное одобрение поддерживаемому США предложению по поэтапному прекращению огня в Секторе Газа. Группировка отказалась от своего ключевого требования, согласно которому Израиль должен был полностью прекратить войну.

В частности, из-за нежелания Израиля прекращать боевые действия до ликвидации всего руководства ХАМАС первый вариант мирного плана был провален.

Читайте также на портале "Комментарии" — последние недели в СМИ активно обсуждалось, что вскоре на Ближнем Востоке может ожидаться новый виток обострения. Связывалось это, прежде всего, с возможным ответом Ирана Израилю на убийство лидера палестинского ХАМАСа Исмаила Гании. Однако, как оказалось, ответа Ирана до сих пор не произошло. Более того, в МИД Ирана заявили, что страна ответит Израилю на убийство в "подходящее время" и "подобающим образом". Такой намек, что этого в ближайшее время может не произойти. К тому же появилось заявление офиса премьер-министра Биньямина Нетаньяху о том, что Израильская делегация примет участие в переговорах с ХАМАС по прекращению огня и освобождению заложников в секторе Газа. Может ли это свидетельствовать, что ожидаемая угроза великой войны на Ближнем Востоке отступила? Что повлияло на то, что стороны заняли более умеренную позицию? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



