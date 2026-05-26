Переговоры с Ираном затягиваются: Рубио назвал главную причину

Переговоры между США и Ираном оказались на грани нового обострения после того, как американские военные нанесли удары по целям в районе Ормузского пролива. Несмотря на это, Вашингтон продолжает уверять, что дипломатический процесс продолжается, хотя стороны и погрязли в спорах по поводу деталей будущего соглашения.

Иран. Фото: из открытых источников

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что главным препятствием стали разногласия в формулировках документа. По его словам, сторонам нужно еще несколько дней, чтобы согласовать отдельные слова и предложения, которые могут определить дальнейшую судьбу договоренностей.

Комментарии Рубио прозвучали лишь через несколько часов после того, как американские силы совершили так называемые "ответные удары" по иранским ракетным установкам и судам, которые, по данным Пентагона, могли использоваться для минирования акватории у Ормузского пролива.

Вашингтон подчеркнул, что операция имела оборонительный характер и была направлена на защиту американских военных и обеспечение безопасности судоходства в стратегически важном регионе.

Сам Рубио подчеркнул, что Ормузский пролив будет оставаться открытым "при любых условиях". Это заявление стало отчетливым сигналом Тегерана после серии инцидентов в зоне одного из ключевых нефтяных маршрутов мира.

Официальный Иран пока воздерживается от прямых комментариев по поводу атак США. В то же время иранские государственные медиа уже назвали действия Вашингтона нарушением режима прекращения огня.

Напряжение усиливается еще и потому, что во время предыдущего перемирия американские и иранские силы уже неоднократно обменивались ударами. Теперь в регионе опасаются, что новый виток эскалации может окончательно похоронить хрупкие дипломатические договоренности.

Читайте на портале "Комментарии" — Путин передал Трампу тайное послание через Рубио.



