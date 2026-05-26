logo_ukra

BTC/USD

76680

ETH/USD

2095.85

USD/UAH

44.24

EUR/UAH

51.53

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Близький Схід Переговори з Іраном затягуються: Рубіо назвав головну причину
commentss НОВИНИ Всі новини

Переговори з Іраном затягуються: Рубіо назвав головну причину

Після атак у районі Ормузької протоки Вашингтон заявляє про прогрес у діалозі з Тегераном, однак угода ризикує зірватися через суперечки навколо тексту

26 травня 2026, 11:25
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Переговори між США та Іраном опинилися на межі нового загострення після того, як американські військові завдали ударів по цілях у районі Ормузької протоки. Попри це, Вашингтон продовжує запевняти, що дипломатичний процес триває, хоча сторони й загрузли у суперечках щодо деталей майбутньої угоди.

Переговори з Іраном затягуються: Рубіо назвав головну причину

Іран. Фото: з відкритих джерел

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що головною перешкодою наразі стали розбіжності у формулюваннях документа. За його словами, сторонам потрібні ще кілька днів, аби узгодити окремі слова та речення, які можуть визначити подальшу долю домовленостей.

Коментарі Рубіо прозвучали лише через кілька годин після того, як американські сили здійснили так звані “удари у відповідь” по іранських ракетних установках і суднах, які, за даними Пентагону, могли використовуватися для мінування акваторії біля Ормузької протоки.

Вашингтон наголосив, що операція мала оборонний характер і була спрямована на захист американських військових та забезпечення безпеки судноплавства у стратегічно важливому регіоні.

Сам Рубіо підкреслив, що Ормузька протока залишатиметься відкритою “за будь-яких умов”. Ця заява стала чітким сигналом Тегерану після серії інцидентів у зоні одного з ключових нафтових маршрутів світу.

Офіційний Іран поки утримується від прямих коментарів щодо атак США. Водночас іранські державні медіа вже назвали дії Вашингтона порушенням режиму припинення вогню.

Напруження посилюється ще й через те, що під час попереднього перемир’я американські та іранські сили вже неодноразово обмінювалися ударами. Тепер у регіоні побоюються, що новий виток ескалації може остаточно поховати крихкі дипломатичні домовленості.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Путін передав Трампу таємне послання через Рубіо.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://edition.cnn.com/2026/05/25/world/live-news/iran-war-us-peace-deal
Теги:

Новини

Всі новини