Переговори з Іраном затягуються: Рубіо назвав головну причину

Переговори між США та Іраном опинилися на межі нового загострення після того, як американські військові завдали ударів по цілях у районі Ормузької протоки. Попри це, Вашингтон продовжує запевняти, що дипломатичний процес триває, хоча сторони й загрузли у суперечках щодо деталей майбутньої угоди.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що головною перешкодою наразі стали розбіжності у формулюваннях документа. За його словами, сторонам потрібні ще кілька днів, аби узгодити окремі слова та речення, які можуть визначити подальшу долю домовленостей.

Коментарі Рубіо прозвучали лише через кілька годин після того, як американські сили здійснили так звані “удари у відповідь” по іранських ракетних установках і суднах, які, за даними Пентагону, могли використовуватися для мінування акваторії біля Ормузької протоки.

Вашингтон наголосив, що операція мала оборонний характер і була спрямована на захист американських військових та забезпечення безпеки судноплавства у стратегічно важливому регіоні.

Сам Рубіо підкреслив, що Ормузька протока залишатиметься відкритою “за будь-яких умов”. Ця заява стала чітким сигналом Тегерану після серії інцидентів у зоні одного з ключових нафтових маршрутів світу.

Офіційний Іран поки утримується від прямих коментарів щодо атак США. Водночас іранські державні медіа вже назвали дії Вашингтона порушенням режиму припинення вогню.

Напруження посилюється ще й через те, що під час попереднього перемир’я американські та іранські сили вже неодноразово обмінювалися ударами. Тепер у регіоні побоюються, що новий виток ескалації може остаточно поховати крихкі дипломатичні домовленості.

